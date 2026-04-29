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Champions League

Atletico Madrid-Arsenal, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Al Wanda Metropolitano va in scena l’andata delle semifinali di Champions League: ecco le ultime sulle formazioni di Atletico Madrid e Arsenal

Apr 29, 20261 Lettura
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Estadio Metropolitano on November 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Champions League 2025/26 entra nel vivo con l’attesissima semifinale tra Atletico Madrid e Arsenal. Al Cívitas Metropolitano, la squadra di Diego Simeone sfida quella di Mikel Arteta in una doppia sfida che promette spettacolo ed equilibrio. Entrambi i club inseguono una storica prima vittoria nella competizione: tre finali perse per i Colchoneros (1974, 2014, 2016) e una per i Gunners (2006). L’Atletico Madrid arriva all’appuntamento dopo aver eliminato il Barcellona, grazie anche al gol decisivo di Ademola Lookman. Percorso solido e concreto per i rojiblancos, fedeli alla loro identità compatta e cinica. L’Arsenal, invece, ha avuto la meglio sullo Sporting, costruendo la qualificazione con una vittoria di misura all’andata e gestendo poi il ritorno. La squadra di Arteta conferma così la propria crescita europea, unendo qualità tecnica e organizzazione.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Arsenal

Atletico Madrid (4-4-2): Musso; Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; G. Simeone, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Álvarez. All. D. Simeone.

Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Zubimendi, Rice, Madueke; Eze, Martinelli, Gyökeres. All. Arteta.

Dove vedere Atletico Madrid-Arsenal in diretta TV

La gara del Metropolitano tra Atletico Madrid e Arsenal, in programma mercoledì 29 aprile alle 21.00, sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Prime Video, non sarà dunque possibile vederla in chiaro. Il match sarà visibile anche in streaming e tramite app Prime.

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