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RIYADH, SAUDI ARABIA - OCT 18, 2025. Carlos Alcaraz competes in the Six Kings Slam at ANB Arena in Riyadh, Saudi Arabia. Image courtesy of Riyadh Season/Netflix
Tennis

ATP Finals 2026, Torino accende la sfida: gironi, calendario e italiani

Nov 14, 20261 Lettura

Le ATP Finals 2026 prendono il via domenica 15 novembre a Torino, con otto singolaristi e otto coppie di doppio pronti a contendersi il titolo sul cemento indoor dell’Inalpi Arena. Alexander Zverev, prima testa di serie, guida il gruppo John McEnroe con Shelton, Fils e Jodar. Carlos Alcaraz è invece inserito nel gruppo Ivan Lendl insieme a Medvedev, Tiafoe e Flavio Cobolli, al debutto nel torneo. L’azzurro dovrà valutare le proprie condizioni dopo il forfait di Parigi.

Nel doppio riflettori puntati su Simone Bolelli e Andrea Vavassori, alla terza partecipazione consecutiva. Grande assente Jannik Sinner, campione delle ultime due edizioni. Il montepremi complessivo raggiunge 15,75 milioni di dollari, con oltre 5 milioni destinati al vincitore imbattuto del singolare. Le finali sono in programma il 22 novembre. Diretta su Sky Sport, NOW, Tennis TV e copertura in chiaro Mediaset.

ATP Finals 2026: i gironi del singolare

Gruppo John McEnroe Gruppo Ivan Lendl
Alexander Zverev Carlos Alcaraz
Ben Shelton Daniil Medvedev
Arthur Fils Flavio Cobolli
Rafael Jodar Frances Tiafoe

ATP Finals 2026: i gironi del doppio

Gruppo Todd Woodbridge Gruppo Mark Woodforde
Heliovaara/Patten Harrison/Skupski
Arevalo/Pavic Granollers/Zeballos
Arribage/Olivetti Bolelli/Vavassori
Luz/Matos Krawietz/Puetz

ATP Finals 2026: il calendario e gli orari

Domenica 15 novembre

  • 11:30 – Heliovaara/Patten-Luz/Matos

  • 14:00 – Zverev-Jodar

  • 18:00 – Arevalo/Pavic-Arribage/Olivetti

  • 20:30 – Shelton-Fils

Lunedì 16 novembre

  • 11:30 – Granollers/Zeballos-Bolelli/Vavassori

  • 14:00 – Alcaraz-Tiafoe

  • 18:00 – Harrison/Skupski-Krawietz/Puetz

  • 20:30 – Cobolli-Medvedev

Dal 17 al 20 novembre proseguirà la fase a gironi, con incontri previsti alle 11:30, 14:00, 18:00 e 20:30.

Sabato 21 novembre spazio alle semifinali, mentre domenica 22 novembre si assegneranno i titoli: finale del doppio alle 15:00 e finale del singolare non prima delle 18:00.

Gli orari indicati dopo il primo incontro di ciascuna sessione sono da intendersi come «non prima delle».

ATP Finals 2026: dove vedere le partite in diretta TV

Le Nitto ATP Finals 2026 saranno trasmesse su Sky Sport, con streaming disponibile su NOW e Tennis TV. Prevista anche una copertura in chiaro sulle reti Mediaset.

 

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