Liga

Barça al fotofinish, Atlético di misura: aperta la caccia al Real

Il Barcellona vola temporaneamente in testa alla classifica. La squadra di Flick vince il derby catalano col girona e sorpassa il Real Madrid

Ott 19, 20251 Lettura
BARCELONA, SPAIN - OCTOBER 23: Raphinha of FC Barcelona celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD3 match between FC Barcelona and FC Bayern Munchen at Estadi Olimpic Lluis Companys on October 23, 2024 in Barcelona, Spain. (Photo by Alex Caparros - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Barcellona suda sette camicie, ma riesce a vincere in extremis il derby catalano contro un coriaceo Girona (2-1) grazie al guizzo di Araujo nel recupero. I blaugrana, che grazie a questo successo si portano momentaneamente in vetta alla Liga (in attesa del Real Madrid impegnato domani contro il Getafe) hanno trovato il vantaggio con Pedri nel primo tempo, per poi essere rapidamente raggiunti da Witsel. Poi tanta fatica, qualche occasione blaugrana e il provvidenziale gol del difensore uruguaiano.

Vince “alla Simeone” anche l’Atlético Madrid: un gol di Almada stende l’Osasuna al Wanda Metropolitano (1-0). Colchoneros a quota 16 punti in classifica. Un punto sopra si trova il Villarreal, fermato in casa dal Betis (2-2). Sembra tutto facile per i padroni di casa, in gol con l’ex interista Buchanan e Moleiro, ma la doppietta del ritrovato Antony regala un punto insperato agli andalusi.

Grande colpo esterno del Maiorca, che espugna brillantemente il campo del Siviglia (1-3). Il primo tempo vede il vantaggio andaluso con Vargas, ma Muriqi e la doppietta di Joseph firmano una rimonta clamorosa per gli isolani nella ripresa.

