Barcellona: Koeman vicino all’esonero, Xavi e Robert Martinez in pole

Ronald Koeman rischia grosso sulla panchina del Barcellona, sopratutto dopo la sconfitta sonora per 3-0 rimediata in Champions League contro il Benfica. L’addio di Leo Messi ha reso il Barça nudo, i blaugrana in due gare valide per la fase a gironi di Champions League, hanno raccolto zero punti, segnando zero gol e subendone sei.

Il presidente Joan Laporta starebbe valutando tutte le opzioni disponibili. Secondo Catalunya Radio, oltre a nomi già noti come quelli di Xavi e Robert Martinez, ci sarebbero altre piste. Una porterebbe ad Andrea Pirlo. L’ex allenatore della Juventus piacerebbe molto a Joan Laporta, anche perchè avrebbe un costo non impossibile e, come noto, il Barcellona è nei guai a livello finanziario.

La sensazione è che il tecnico resterà al Barcellona almeno sino alla partita di sabato prossimo in trasferta contro l’Atletico Madrid. Dopo l’incontro ci sarà una pausa di 15 giorni per la Nations League, durante la quale la società avrà tempo per prendere eventuali decisioni. Inoltre il prossimo 17 ottobre il consiglio di amministrazione si riunirà in assemblea, considerata una priorità assoluta dal club blaugrana.