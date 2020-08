Barcellona: Setien verso l’esonero, Xavi in pole, poi tutto su Pochettino

Bartomeu ha deciso, Quique Setién non continuerà ad essere l’allenatore del Barcellona nella prossima stagione. Il club comunicherà l’esonero al tecnico cantabrico nelle prossime ore. La debacle di ieri sera è solo la punta dell’iceberg di un amore mai sbocciato, Setién ha fallito in Coppa, dove è stato eliminato a San Mamés, in campionato, dove non è riuscito a mantenere il vantaggio in classifica sul Real Madrid e in Champions League, dove non ha superato i quarti di finale.

Da oggi si penserà al sostituto, che dovrà ricominciare a costruire sulle ceneri di quel che resta. Per questo il primo della lista è, ancora una volta, Xavi . La leggenda del Barça ha una clausola rescissoria nel suo contratto con Al Sadd per firmare per il Barça. Nonostante il suo rapporto con l’attuale consiglio di amministrazione non sia dei migliori, Bartomeu tornerà alla carica come a gennaio.

Il piano B si chiama Pochettino. L’argentino ha un ottimo rapporto con Ramon Planes, uomo di fiducia di Abidal nell’area tecnica. Si sono visti in diverse occasioni nelle ultime settimane in modo informale, ma il nome di Pochettino non è nuovo al Barça. A gennaio, quando Xavi ha detto di no, Bartomeu ha già pensato a Pochettino. Il rifiuto del compagno dell’argentino, che aveva sempre mantenuto un atteggiamento sprezzante nei confronti del Barça a causa del suo passato, ha rallentato lo slancio di Bartomeu. Pochettino attende a Barcellona il via libera dal club del Barça e, a differenza di Xavi, non metterà troppi ma per accettare un’offerta formale del Barça.