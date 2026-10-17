Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA73092028 - Lamine Yamal (FC Barcelona) Raphina (FC Barcelona) celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Barcelona and Newcastle United FC at Camp Nou on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Xavi Bonilla/DeFodi Images)
Liga

Barcellona travolgente: 5-2 al Betis con Yamal protagonista. L’Atletico vince al 89′

Ott 17, 20261 Lettura

Il Barcellona non si ferma e continua a dominare la Liga. Nella nona giornata del campionato spagnolo, la formazione allenata da Hansi Flick travolge il Real Betis 5-2, centrando la nona vittoria in altrettante partite. Decisive le reti di Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric Garcia e Dani Olmo. Risponde l’Atletico Madrid di Diego Simeone, che espugna il campo dell’Espanyol per 1-0 grazie a un gol di Baena all’89’. I catalani guidano la classifica con 27 punti, cinque in più dei Colchoneros. Attesa ora per la risposta del Real Madrid, impegnato domenica contro il Siviglia.

Barcellona spettacolare: cinque gol al Betis e primato consolidato

Partenza fulminante del Barcellona, avanti al 10′ con una magia di Lamine Yamal, autore di uno splendido sinistro a giro dopo un colpo di tacco. Il Betis reagisce e pareggia al 27′ con Valentin Gomez, ma al 41′ Rodri firma di testa il suo primo gol blaugrana. Annullato dal Var il possibile 2-2 di Lo Celso.

Nella ripresa succede di tutto: Gabriel Jesus segna al 52′, Ezzalzouli risponde un minuto dopo, poi il Betis resta in dieci per l’espulsione di Bernal al 54′. I catalani sfruttano la superiorità numerica e chiudono i conti con Eric Garcia al 62′ e Dani Olmo all’81’. Per Flick sono nove successi su nove: 27 punti e leadership della Liga confermata.

Atletico Madrid, Baena decisivo: Espanyol battuto nel finale

Vittoria sofferta ma pesantissima per l’Atletico Madrid, che supera l’Espanyol 1-0 in trasferta. Primo tempo equilibrato, con Cabrera vicino al vantaggio per i padroni di casa: la sua conclusione al 44′ colpisce la traversa.

Nella ripresa anche Llorente centra il legno, mentre Fortuno nega il gol a Julian Alvarez all’86’. Quando il pareggio sembra inevitabile, arriva la giocata decisiva: Baena trova il gol all’89’ con un preciso destro dal limite dell’area.

Tre punti fondamentali per la squadra di Diego Simeone, che sale a 22 punti, confermandosi seconda forza del campionato a cinque lunghezze dal Barcellona.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Betis Siviglia show con Isco: Osasuna travolto 5-2, biancoverdi terzi

Ott 12, 2026

Vinícius nei guai: il referto arbitrale è pesantissimo, ora rischia di saltare il Clásico

Ott 11, 2026

Clamoroso in Liga: partita sospesa, Vinicius espulso e Barça sempre più in fuga

Ott 11, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.