Baroni: “Questo gruppo non mi fa dormire la notte. L’identità…”

La Lazio batte 3-0 la Dinamo Kiev ad Amburgo e vola in testa alla classifica di Europa League. In conferenza stampa ha parlato il tecnico biancoceleste Marco Baroni.

Complimenti, la critica dice che la Lazio sapeva attaccare ma non difendere. La Lazio è questa?

“Questo gruppo non mi fa dormire la notte. Con il mio staff sto lavorando su un calcio offensivo, alleniamo anche il calcio fuori posizionale. Nelle conferenze stampa sentivo parlare di mancanza di equilibrio, noi le riguardiamo e abbiamo un dato incredibile. Noi siamo la squadra dopo la Juventus che ha subito meno tiri. La squadra ha compattezza e utilizzo difensivo. Lo deve trovare con i terzini e gli attaccanti e così possimao avere qualche attaccante in più in campo”.

Tre gol con sette tiri, prima vittoria stagionale, primo esordio europeo con tre gol di scarto: questi dati quanto valgono in vista di Torino? Risposta sugli altri dieci?

“Non avevo dubbi, li ho visti bene in allenamento. Quando si parte da 47 partite e si può arrivare a un nummero ancora più alto è impensabile avere solo un blocco squadra, quindi avere un gruppo che lavora dimostra che se cambio un giocatore non cambia l’atteggiamento. Adesso recupereremo energie e da domani prepariamo la prossima partita”.

Cambio atteggiamento e interpreti, questo essere camaleontici è un’arma in più? Emozioni della prima in Europa?

“Si vive di emozioni e sentimenti, ma la mia concentrazione è dentro la squadra e la partita. Siamo rientrati da Firenze con il dolore addosso, ce lo siamo scrollati e abbiamo preparato la sfida con pochi giorni. Sapevo non avremmo sbagliato prestazione, ma è una grande crescita della squadra. Noi dobbiamo concentrarci sull’identità di squadra, il fatto di bucare centrale è una risorsa. In molte partite che abbiamo giocato abbiamo affrontato squadre con il 3-4-2-1 con tanta densità al centro e siamo andati sugli esterni. Noi dobbiamo cambiare anche in corsa. Per me i terzini devono attaccare sempre perché quella è una risorsa che dobbiamo sfruttare al massimo”.

Noslin, neo della serata. Cosa è successo?

“Sì, l’ho rivisto. Lui è talmente bravo come comportamento, ha alzato il braccio senza cattiveria. Ci fa capire che in Europa vengono considerati pericolosi questi interventi. Anche Romagnoli mi ha detto che non era fallo quando ha preso il giallo. Bisogna prestare attenzione. Domenica ho detto che noi abbiamo arbitri bravi, ma perch éa volte queste prestazioni vengono penalizzate per un rosso. Noslin l’ho messo dentro per trovare il gol, perché gli serve. Lui e Tchaouna da protagonisti sono saliti di livello in una piazza importante con una pressione diversa e l’hanno un po’ accusata. Hanno compagni diversi, di un livello diverso. Mi prendo io la responsabilità piano piano li portiamo avanti e al pari degli altri”.

Dele Bashiru, partita maiuscola. E’ stato trovato il ruolo?

“C’è ancora da lavorare, ma ha grandi potenzialità. Può diventare un centrocampista importante moderno. Deve lavorare di più dentro la partita dal punto di vista tattico. Ci si lavorerà, ma può diventare veramente importante se cresce tatticamente perché ha fisico, corsa e potenza”.

Provedel grandi risposte, Mandas avrà spazio?

“L’ultima volta che rispondo a questa domanda. Provedel è il titolare e non è un problema e non è in discussione. Mandas ha qualità ed è giovane, sta lavorando bene e avrà spazio, ma il titolare è Provedel”.

Dia: “Ho fatto il mio lavoro, mi aspettavo un inizio forte”

La Lazio parte forte in Europa League e vince ad Amburgo per 3-0 contro la Dinamo Kiev. Grande protagonista di serata Boulaye Dia, che ha parlato nella zona mista del Volksparkstadion: “Ho fatto il mio lavoro, sono un attaccante e devo segnare. Se non posso segnare, devo creare spazio per trovare il passaggio. Il calcio è così per noi. Se mi aspettavo una vittoria così bella? Mi aspettavo un inizio di partita forte perché eravamo fuori casa e da subito volevamo avere il controllo, abbiamo segnato subito e dopo era gestione della partita”.

Obiettivi: “La prima cosa era iniziare bene e questa sera lo abbiamo fatto, ora testa subito per la partita di domenica e la prossima in Europa contro il Nizza. Dobbiamo essere pronti. Abbiamo avuto tante occasioni di fare gol, creato tanto. Abbiamo giocato bene in attacco, anche in difesa e in tutti i ruoli. È una buona prestazione di squadra. Dobbiamo migliorare sempre qualcosa. Abbiamo subito tiri, potevamo fare più gol e avere più calma in alcune situazioni di gioco”.

Rovella: “Questi siamo noi. I tifosi sono speciali”

Dopo la vittoria per 3-0 della Lazio sulla Dinamo Kiev, in zona mista ha parlato Nicolò Rovella: “Siamo una squadra forte noi, mi aspettavo di vincere. Siamo venuti qua per questo. Ben venga che abbiamo vinto 3 a 0 senza prendere gol, sono felice per questo. C’è tanto da lavorare ancora, ma la strada è giusta. Promettiamo di lottare? L’Europa League noi la vogliamo giocare e anche bene, oggi si è visto. Lotteremo anche per l’Europa League e daremo tutto quello che abbiamo come abbiamo fatto oggi”.

“Oggi, come ho detto prima, non abbiamo preso gol e quindi siamo stati bravi a centro campo, bravi in difesa e anche gli attaccanti. Questo serve, ovviamente giocando con quattro giocatori offensivi ci devono dare una mano a centrocampo. Oggi l’han fatto bene, stiamo migliorando. Forse ci manca un po’ di gestione della palla, arriverà”.

“Mi sento ben voluto qui a Roma, le critiche sono giuste quando le cose non vanno bene. Se vanno bene, bisogna farsi i complimenti e ascoltare quello che c’è dall’esterno fino a un certo punto. Noi siamo qua e diamo il 100%. Mi sento migliorato nel mio ruolo, l’unica cosa che mi manca forse è arrivare più avanti al tiro e al gol. Mi piacerebbe farlo”.

“Questa è la vera Lazio. In Serie A abbiamo avuto un po’ di alti e bassi, ma questa è la Lazio che dobbiamo aspettarci in ogni giornata. Ringrazio tutti i tifosi che sono venuti fin qui per sostenerci, sono speciali e io l’ho sempre detto che la Lazio ha un qualcosa di speciale. Un calore e un trasporto speciale, pubblico devastante”.