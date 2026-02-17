Bastoni ammette:”Ho esagerato, ammetto le mie responsabilità”

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo Glimt, Alessandro Bastoni rompe il silenzio durante la conferenza stampa e torna sull’episodio discusso di Inter-Juventus, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu. Il difensore nerazzurro riconosce di aver accentuato il contatto e chiede scusa per il comportamento successivo al cartellino rosso.

“Per questo ho voluto essere qua”, ha spiegato il centrale nerazzurro. “Si è parlato tanto di quanto successo sabato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere le immagini e capire le differenze tra ciò che ho percepito in campo e ciò che si è visto”.Bastoni ha poi ammesso con chiarezza: “Ho sentito un contatto sul braccio che, rivedendolo, è stato assolutamente accentuato. Sono qui per ammetterlo e prendermi le mie responsabilità”.

Non solo l’episodio tecnico. Il difensore ha sottolineato come a pesargli maggiormente sia stato l’atteggiamento successivo al cartellino rosso mostrato a Kalulu. “La cosa per cui mi dispiaccio di più è il comportamento successivo all’espulsione”, ha aggiunto. “Un essere umano ha il diritto di sbagliare, ma ha anche il dovere di riconoscere l’errore”.

Parole che rappresentano una presa di posizione chiara e che mostrano la volontà di chiudere definitivamente la vicenda prima di concentrarsi sugli impegni europei.