Bayern a valanga, tris Real e Aston Villa, 2-0 lo Sporting

C’è sempre una prima volta. Fino ad ora nell’arco della gloriosa storia della Champions nessuno mai era riuscito a segnare ben 9 reti in un singolo match. Ci è riuscito il Bayern del neo allenatore Kompany che ha ridotto in mille pezzi la povera Dinamo Zagabria, protagonista suo malgrado in negativo. In seguito al gol in fuorigioco di Gnabry al 16′, l’ira dei tedeschi si è scatenata al 19′ con il rigore realizzato da Kane. I bavaresi da quel momento in poi non si sono più fermati. R. Gurreiro, M. Olise con una doppietta, Kane con una poker, Sanè e Goretzka sono i marcatori della serata. Solo un’allucinazione i gol a distanza di un minuto di Petkovic e Ogiwara che sul 2-3 nel secondo tempo inizialmente avevano creduto di poter riprendere la gara.

Calano il tris Aston Villa e Real Madrid ma se da un lato gli inglesi hanno avuto vita facile contro gli svizzeri a Berna con oltretutto due gol annullati dal var, gli spagnoli hanno dovuto faticare per portarsi a casa la vittoria. Dopo un primo tempo infatti in favore dei tedeschi che hanno creato di più dove al Real è stato però annullato un rigore, inizialmente fischiato, con l’ausilio del Var, la sfida si è accesa nel secondo tempo dove i padroni di casa hanno subito siglato l’1-0 con l’uomo tanto atteso della serata Kylian Mbappè. Gli avversari però hanno tenuto botta e al 68′ hanno agganciato il pari con l’incornata vincente di D. Undav. Con il Real però si sa, tutto resta in bilico finchè l’arbitro non decreta la fine dell’incontro. I padroni di casa infatti hanno continuano a lottare e negli ultimi dieci minuti è arrivato puntuale prima il 2-1 con la testata di Rudiger sull’angolo battuto da Modric e poi il definitivo 3-1 con il diciottenne Endrick con un bolide dalla distanza. Ne esce con l’amaro in bocca lo Stoccarda che ha provato fin dall’inizio a disarmare i campioni in carica.

Infine vince 2-0 lo Sporting Lisbona contro il Lilla. I portoghesi dopo il gol di V. Gyokeres che ha sbloccato la gara al 38′, hanno approfittato della doppia ammonizione inflitta all’avversario al 41′ e in superiorità numerica hanno archiviato la pratica al 65′ con il 2-0 del belga Debast sotto l’incrocio. Niente da fare per i francesi che rimasti in dieci con ancora tutto un tempo da giocare hanno dovuto rimescolare le carte in tavola.

I risultati della prima giornata

Milan-Liverpool 1-3

Juventus-PSV 3-1

Real Madrid-Stoccarda 3-1

Young Boys-Aston Villa 0-3

Bayern Monaco-Dinamo Zagabria 9-2

Sporting CP-Lilla 2-0