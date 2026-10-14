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STAVANGER, NORWAY - OCTOBER 13: Gianni Stensness of Viking celebrates scoring his teams first goal with teammates during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Viking FK and FC Bayern München at Viking Stadion on October 13, 2026 in Stavanger, Norway. (Photo by Ole Martin Wold - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions League

Il Viking ferma il Bayern al 90’: Barça show! Arsenal e Atletico ok

Ott 14, 20261 Lettura

La Champions League regala gol, spettacolo e il primo grande risultato a sorpresa. Il Bayern Monaco pareggia 3-3 contro il Viking, subendo la rete decisiva al 90’ dopo una clamorosa rimonta. Nessun problema per il Barcellona di Flick, che supera 4-1 il Galatasaray e centra la decima vittoria consecutiva. Sorridono anche Arsenal, Atletico Madrid e Lipsia, mentre Sporting e Sabah conquistano tre punti preziosi.

Serata da dimenticare per i bavaresi a Stavanger. Il Viking vola sul 2-0 con Stensness e Christiansen, ma nella ripresa la doppietta di Harry Kane e il gol di Luis Diaz ribaltano il risultato. L’espulsione di Olise cambia nuovamente la partita: al 90’ Haugen firma il definitivo 3-3.

Barcellona travolgente, Arsenal e Atletico non sbagliano

Il Barça reagisce al vantaggio di Batrakov e domina il Galatasaray: segnano Cancelo, Fermin Lopez, Gordon e Adeyemi. L’Arsenal piega il Lille 3-0 con Timber, Eze e Saka in sette minuti. L’Atletico supera 2-0 lo United grazie a Barrios e Lookman.

Il Lipsia batte 1-0 il PSV con Gruda, dopo il rigore fallito da Perisic. Lo Sporting espugna Lens 2-0 con Luis Suarez e Doumbia. Storico successo del Sabah, che supera lo Slavia Praga 2-0 grazie alle reti di Parris e Mickels.

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