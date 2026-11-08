Bayern e Dortmund non si fermano: il Lipsia ne fa 5, che spettacolo in vetta

MAINZ- BAYERN MONACO 1-2

Sesta vittoria in nove gare per il Bayern Monaco che espugna per 2-1 il campo del Mainz e mantiene la vetta con ventuno punti con il Borussia Dortmund. I padroni di casa restano invece undicesimi a quota dieci dopo il terzo passo falso consecutivo. Al minuto 9 Kimmich porta in vantaggio i bavaresi con un destro dal limite su assist di Kane. Al 12’ della ripresa Karl, ancora su assist del calciatore inglese, raddoppia con una conclusione di destro. Il Mainz riesce soltanto ad accorciare le distanze al minuto 47 con un’incornata di Tietz su traversone di Hollerbach.

BORUSSIA DORTMUND- ELVERSBERG 2-1

Se il Bayern Monaco non perde un colpo, altrettanto fa il Borussia Dortmund che ha ragione sul campo amico per 2-1 della matricola Elversberg e resta in vetta con ventuno punti con i bavaresi. Gli ospiti non bissano la vittoria casalinga contro il Mainz e restano comunque a un discreto settimo posto a quota 13 insieme con il Bayer Leverkusen. Al 10’ della ripresa Nmecha riceve la sfera da Fabio Silvia e porta in vantaggio i gialloneri. Ancora lui, al 26’, con un destro dal limite su suggerimento di Beier, porta i padroni di casa sul 2-0. Al 36’ un destro di Futkeu su calcio d’angolo di Le Joncour permette all’Elversberg di accorciare le distanze.

RB LIPSIA- AUGSBURG 5-2

E fanno tre. L’RB Lipsia si lascia alle spalle l’amarezza per la sconfitta di Champions League con il Manchester City allargando la famiglia delle sue vittorie di fila in campionato travolgendo sul campo amico l’Augsburg per 5-2. La sua classifica dice adesso terzo posto con diciotto punti. L’Augsburg è invece tredicesimo a quota nove dopo il terzo passo falso nelle ultime quattro gare. Al 1’ gli ospiti si portano in vantaggio con un destro di Kade. Al 34’ Banzouzi pareggia con un sinistro dal limite su assist di Gruda. Al 35’ Nkunku, di sinistro, capovolge le sorti della contesa con un sinistro ancora su suggerimento di Gruda. Al 46’ una punizione di Raum porta i padroni di casa sul 3-1. Al 15’ della ripresa Romulo, di sinistro e su assist di Nkunku, segna il 4-1. Al 21’ arriva il 5-1 con un sinistro di Baumgartner su imbeccata di Nusa. Al 47’ Ogundu accorcia le distanze con un sinistro su filtrante di Rieder.

PADERBORN- EINTRACHT FRANCOFORTE 2-2

Si sono scavalcate a vicenda ma, alla fine, si sono dovute accontentare del pareggio. Un punto a testa tra Paderborn ed Eintracht Francoforte che impattano sul 2-2. I padroni di casa sono al quarto risultato utile di fila e sono dodicesimi con dieci punti in coabitazione con il Mainz. Gli ospiti sono noni a quota dodici e ottengono il secondo risultato utile di fila. Al 23’ Burkardt, su assist di Chaibi, porta in vantaggio gli ospiti con un tiro di sinistro. Al 45’ Obermair sbuca di destro su corner di Muller pareggia. Al 28’ della ripresa i padroni di casa passano in vantaggio con un rigore trasformato da Pieringer e concesso per un fallo di Brassier. Al 30’ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Baum per somma di ammonizioni. Al 48’ Burkardt porta l’Eintracht Francoforte al pareggio in extremis da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un corner.

STOCCARDA- WERDER BREMA 1-0

Dopo avere superato il Bayer Leverkusen, il Werder Brema. Seconda vittoria di fila per lo Stoccarda che si impone sugli avversari per 1-0 ed è ottavo con dodici punti insieme con Eintracht Francoforte e Amburgo. Il Werder Brema interrompe una serie utile di sette turni e resta quinto con quindici punti. Al 7’ Mittelstadt riceve la sfera da Promel e, di sinistro, porta in vantaggio i padroni di casa.