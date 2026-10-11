Bayern Monaco, frenata inattesa: il Lipsia esagera e il Leverkusen non sbaglia

MAINZ- LEVERKUSEN 3-4

Pirotecnica vittoria del Bayer Leverkusen sul campo del Mainz. Schick e compagni si impongono per 4-3 e, dopo la terza vittoria stagionale e seconda di fila, salgono al terzo posto con 10 punti insieme con il Friburgo. Il Mainz rimane ottavo a quota sette dopo la seconda sconfitta casalinga consecutiva. Al 5′ Andrich porta in vantaggio gli ospiti con un destro da fuori area, Al 9′ l’ex Sampdoria e Roma Schick riceve la sfera da Garcia e raddoppia con un tiro di sinistro. Per lui si tratta della quinta rete stagionale che lo colloca in cima alla classifica cannonieri. Al 33′ Caci accorcia le distanze con un destro da distanza ravvicinata. Al 42′ ancora lui, questa volta di sinistro e su suggerimento di Amiri, pareggia. Al 10′ della ripresa Quansah di testa riporta il Leverkusen avanti e al minuto 20 Diaby segna il 4-2 con un sinistro dal limite su assist di Moreira. Il Mainz riesce soltanto a riavvicinarsi con un destro di Hollerbach al minuto 47.

HOFFENHEIM- AMBURGO 2-3

Dopo la prima vittoria interna stagionale contro il Colonia, ecco la prima esterna. L’Amburgo esce dal campo dell’Hoffenheim con il punteggio di 3-2 a favore e, decimo con sei punti insieme con lo Stoccarda, fa rifiatare la sua classifica. L’Hoffenheim prosegue il suo momento di crisi dopo lo stop sul campo della matricola Paderborn e resta penultimo a quota tre punti in piena zona retrocessione. Al 12′ Poulsen segna l’1-0 ospite con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 51′, in pieno recupero della prima frazione, Bornauw con un’autorete porta il punteggio sull’1-1. All’8′ della ripresa Contè riceve la sfera da Asllani e, con un sinistro da fuori area, capovolge l’esito della contesa a favore dei padroni di casa. Al 20′ l’Hoffenheim resta in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Bernardo per doppia ammonizione. Al 38′ Moffi di testa conduce l’Amburgo al pareggio. Al 49′ Muheim regala la vittoria agli ospiti con una conclusione di sinistro sugli sviluppi di un corner.

AUGSBURG- BAYERN MONACO 2-2

Due volte in vantaggio, due volte raggiunto. L’Augsburg non riesce a mantenere il vantaggio accumulato per via contro il Bayern Monaco e si fa imporre dai bavaresi detentori del titolo il pareggio per 2-2. Il Bayern resta così al secondo posto con undici punti a due lunghezze dal Borussia Dortmund capolista e conserva però il miglior reparto offensivo del campionato con sedici reti all’attivo. L’Augsburg è sesto a quota otto e ottiene il secondo pareggio nelle ultime tre gare. Dopo pochi secondi di gara Fellhauer porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro di destro segnando così la terza rete stagionale. Al 10′ della ripresa il nazionale del Marocco Saibari pareggia di destro su assist di Kane. Al 19′ un sinistro di Ribeiro riporta l’Augsburg in alta quota ma il Bayern Monaco segna il definitivo pareggio al minuto 35 con un sinistro da distanza ravvicinata di Brown ancora su assist di Kane.

UNION BERLINO- ELVERSBERG 1-0

Primo acuto stagionale per l’Union Berlino che piega davanti al pubblico amico la matricola Elversberg con il punteggio di 1-0 e fa rifiatare la sua classifica salendo al terzultimo posto con quattro punti. Seconda sconfitta negli ultimi tre turni per l’Elversberg che rimane al nono posto a quota sette. Il gol partita giunge a nove minuti dal termine delle ostilità per merito di Burcu, autore di un gran destro dal limite.

PADERBORN- STOCCARDA 0-2

La vittoria gli mancava da tre turni ed è riuscito a rompere il digiuno. Dopo due sconfitte consecutive, lo Stoccarda torna a muovere la classifica andando a prevalere per 2-0 sul terreno del Paderborn. Il successo fa salire la squadra al decimo posto con sei punti. Il Paderborn resta quartultimo a quota quattro dopo il terzo passo falso nelle ultime quattro gare. Al 25′ Chabot, di testa, su punizione di Stiller, segna l’1-0 ospite. Al minuto 38 della ripresa Fuhrich, di sinistro, ancora su corner di Stiller, raddoppia.

RB LIPSIA- EINTRACHT FRANCOFORTE 6-0

Sei reti non le realizzava dal 22 agosto quando, in Coppa di Germania, le rifilò all’Eintracht Trier. Questa volta, l’ Rb Lipsia ha liquidato con punteggio tennistico un altro Eintracht, quello di Francoforte ottenendo così il terzo successo stagionale e salendo al quinto posto con nove punti. Gli ospiti rimangono tredicesimi a quota cinque e subiscono dalla formazione di casa lo stesso passivo incassato nell’incontro del 6 dicembre 2025. Al 1′ Banzouzi finalizza nel modo migliore un contropiede di El Aynaoui siglando l’1-0 di destro. Al 5′ Nkunku, di sinistro, su assist del nazionale norvegese Nusa, raddoppia. Al 41′ ancora lui si garantisce la doppietta personale con un sinistro da distanza ravvicinata. Al 44′ ancora di sinistro sempre lui cala il poker e la tripletta personale. Al 9′ della ripresa Nusa, con un destro su assist di Banzouzi, segna la rete del 5-0. Al 44′ Gomis conclude nel modo migliore un contropiede di Henrichs rendendo il punteggio tennistico con un tiro di destro.