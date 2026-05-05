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Champions News

Bayern Monaco-PSG, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata per i parigini, all’Allianz Arena si decide la finalista.

Mag 5, 20261 Lettura
PARIS, FRANCE - APRIL 28: Khvicha Kvaratskhelia of Paris Saint-Germain scores his team's first goal during the UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First Leg match between Paris Saint-Germain and FC Bayern München at Parc des Princes on April 28, 2026 in Paris, France. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

ll clamoroso 5-4 dell’andata per il PSG ha già scritto una pagina di storia della Champions League. Ora, all’Allianz Arena, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain si giocano tutto nella semifinale di ritorno: i tedeschi devono vincere per continuare a inseguire la loro dodicesima finale, mentre la squadra di Luis Enrique vuole difendere il vantaggio e centrare un traguardo storico.

La squadra di Vincent Kompany è chiamata all’impresa: mai, nelle cinque precedenti semifinali perse all’andata, i bavaresi sono riusciti a ribaltare il risultato. Ma i numeri offensivi e le fragilità difensive del PSG tengono aperta ogni possibilità. I parigini, infatti, hanno mostrato segnali di vulnerabilità nelle ultime uscite europee, concedendo troppi palloni in area. Il Bayern lo ha già dimostrato all’andata, sfruttando gli spazi con inserimenti continui, tra cui quelli di Pavlovic.

Il vero spettacolo, però, sarà davanti. Le due squadre vantano gli attacchi più prolifici della competizione: 43 gol per il PSG, 42 per il Bayern, entrambe a caccia del record storico del Barcellona (45 reti nel 1999-2000). I riflettori sono puntati su Khvicha Kvaratskhelia e Harry Kane. Il georgiano sta vivendo una stagione straordinaria con 15 partecipazioni dirette ai gol, mentre l’inglese ha già toccato quota 13 reti e sogna di raggiungere Robert Lewandowski e Jürgen Klinsmann nel record bavarese. Sarà una notte ad altissima intensità: il Bayern spinto dal proprio pubblico cercherà la rimonta, il PSG proverà a resistere e colpire. In palio c’è la finale, e tutto lascia pensare a un’altra sfida ricca di gol e colpi di scena.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-PSG

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. Allenatore: Kompany.

Psg (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Dove vedere Bayern-PSG in diretta tv

Bayern Monaco-Psg, ritorno della semifinale di Champions League, è in programma mercoledì 6 maggio alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera e sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su Amazon Prime Video.

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