Champions League

Beffa Inter! L’Atletico vince al 93′! Gimenez regala la vittoria a Simeone

Prima sconfitta in Champions per Chivu, scivolato al quarto posto in classifica, mentre per Simeone sono tre punti d'oro

Nov 27, 20252 Lettura
MADRID, SPAIN - NOVEMBER 26: Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrates scoring his team's first goal with teammates during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Atletico de Madrid and FC Internazionale Milano at Estadio Metropolitano on November 26, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun - UEFA/UEFA via Getty Images)

ATLETICO MADRID- INTER 2-1

La beffa si materializza nel finale. Un’Inter ingenua nel non saper proteggere il pareggio esce a mani vuote dalla tana di un Atletico Madrid bravo a crederci sino in fondo ed entrato nella ripresa con il chiaro intento di intascare la posta piena. Dopo quattro acuti di fila, i nerazzurri incappano quindi in una serata storta. In buona ispirazione nella prima frazione, la squadra di Chivu è entrata in crisi nella seconda quando l’offensiva dei Colchoneros si è decisamente alzata di temperatura.

In avvio Dimarco ruggisce due volte in tre minuti, prima con una punizione che impegna Musso in una respinta, poi con un diagonale fuori misura. All’8′ è Lautaro Martinez a sparare su Musso. Sembra che i nerazzurri possano assumere il controllo della gara, ma l’Atletico Madrid cambia il copione al minuto 9 andando a bersaglio al suo primo tentativo con Alvarez su assist di Baena. L’arbitro decide in un primo momento di non convalidare la rete ravvisando un tocco con il braccio di Baena, poi ritorna sui suoi passi e la concede. I padroni di casa provano ad allargare il fossato al minuto 17 con Hancko ma il suo tiro cross al volo dal limite termina sul fondo. Al minuto 19 si rivede l’Inter con Calhanoglu che impegna Musso in una deviazione in corner. Al minuto 25 Alvarez spreca un bonus per far prendere il largo all’Atletico Madrid con una punizione dal limite su cui Sommer non si fa sorprendere. Il finale di frazione è di marca interista con un tiro di Bonny al minuto 36 gestito di ordinaria amministrazione da Musso e uno di Di Marco al 43′ a lato di poco.

L’avvio della seconda frazione sorride alla squadra di Chivu che fa subito tremare la traversa della porta iberica con un tiro di Barella su lancio di Bastoni. La conclusione di Dimarco al 5′ parata da Musso diventa un messaggio in codice rivolto al portiere madridista che il pareggio è in arrivo. A firmarlo è Zielinski al 9′ con un tiro di piatto dopo un buon dialogo con l’ex Parma Bonny. L’Atletico Madrid non ci sta e prende decisamente le redini del gioco alla ricerca del nuovo vantaggio. Al 15′ Simeone non fa bingo calciando alto, al 16′ un destro a giro di Baena non stringe ugualmente la mano alla precisione. Dopo altri sussulti di aspirata ma fallita realizzazione autografati da Simeone, Sorloth e Griezmann, l’Inter ha l’occasione per farla sua ma la conclusione di Pio Esposito al 36′ è di quella da dimenticare. I nerazzurri pensano che, pur se la vittoria numero cinque non si materializzerà, il pareggio sia ormai cosa fatta. Errore, perché l’Atletico Madrid ci tiene un mondo a dare subito una compagna alla vittoria contro l’Union Saint Gilloise dello scorso turno e mantiene fede al proposito bucando la porta di Sommer al minuto 48 con un’incornata di Gimenez su corner di Griezmann. Primo stop per l’Inter che resta comunque pienamente in rampa di lancio per l’accesso agli ottavi di finale.

Cristiano Comelli

News Serie A

