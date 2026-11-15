Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
BERGAMO, ITALY - MARCH 26: Sandro Tonali of Italy celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Italy and Northern Ireland at Stadio di Bergamo on March 26, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Belgio-Italia: probabili formazioni, orario e dove vederla in diretta tv

Nov 15, 20261 Lettura

L’Italia di Roberto Mancini vuole continuare a sognare. Dopo la prestigiosa vittoria per 3-1 contro la Francia, gli Azzurri si preparano alla sfida decisiva contro il Belgio, in programma domenica 15 novembre alle ore 20:45 a Bruxelles. Un appuntamento fondamentale per il futuro della Nazionale in UEFA Nations League.

La squadra di Mancini cerca la rivincita dopo il 2-0 subito a settembre, unica sconfitta degli Azzurri nel girone. L’obiettivo è conquistare un successo che permetterebbe all’Italia di difendere il primo posto nel Gruppo 1 e assicurarsi la qualificazione ai quarti di finale. La posta in palio va però oltre la Nations League: il risultato potrebbe incidere anche sul percorso verso Euro 2028, con la possibilità di ottenere lo status di testa di serie nei sorteggi delle qualificazioni.

Le probabili formazioni di Belgio-Italia

BELGIO (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Tielemans, Raskin, De Bruyne; Moreira, De Ketelaere, Doku. Ct: Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, Pio Esposito, Dimarco.  Ct. Mancini.

Dove vedere Belgio-Italia in diretta TV

Belgio-Italia, gara valida per la sesta e ultima giornata di Nations League, si gioca domenica 15 novembre a Bruxelles con fischio d’inizio alle ore 20.45. La partita, come tutte quelle degli Azzurri, verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro quindi gratis dalla Rai su Rai 1. Inoltre sarà possibile vederla anche in diretta streaming su RaiPlay senza alcun tipo di abbonamento aprendo la finestra di Rai 1.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Portogallo travolto dalla Danimarca: Hojlund show, vince la Norvegia di Haaland

Nov 14, 2026

Portogallo, omaggio da brividi a Cristiano Ronaldo: il numero 7 diventa eterno

Nov 14, 2026

L’Olanda di Xavi da record: 7-0 alla Grecia. Vince la Germania di Klopp

Nov 14, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.