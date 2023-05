Belotti, crisi senza fine, 0 gol, la Roma pensa sul futuro

Il gallo non canta più. Stagione deludente per Andrea Belotti che alla Roma non è riuscito ad incidere come ai tempi del Torino, 0 gol in serie A 4 nelle coppe.Le stagione per la squadra di Mou è entrata nella fase calda ma la società è già proiettata alla prossima stagione. Tra i partenti ci dovrebbe essere proprio Belotti.

Il centravanti della nazionale di Roberto Mancini è arrivato nella Capitale durante la scorsa campagna acquisti a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Torino, firmando un accordo annuale con la società dei Friedkin. Le aspettative non sono state rispettate e le strade tra loro si divideranno a meno di eventuali eventi clamorosi.Al giocatore tuttavia non mancano gli estimatori tra le squadre più interessate è la Fiorentina, che ha bisogno di un bomber affidabile, seguita da Napoli e Galatasaray.

Nelle ultime ore però si è parlato del Genoa, squadra neopromossa in Serie A che vorrebbe quindi allestire una buna rosa per la prossima stagione. Il Gallo ha sicuramente sentito la pressione di una piazza come Roma e della concorrenza con Tammy Abraham e non è riuscito a rendere come era lecito attendersi. Se il canto del gallo non si sente più a Roma, lui ha voglia di tornare a cantare ed è pronto a farlo nella sua prossima avventura.