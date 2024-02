Benfica, Marsiglia e Sporting agli ottavi! Storico Qarabaq

FRIBURGO- LENS 3-2

Sotto di due reti, non si è scomposto e ha saputo ribaltare il risultato nei supplementari ottenendo il passaggio ai quarti di finale. Festa grande per il Friburgo che prosegue la sua avventura in Europa League e spezza i sogni di gloria dei francesi del Lens. Il Friburgo cerca subito di graffiare al 3′ con Sallai ma il suo tiro è a lato. Un minuto dopo il Lens replica con Da Costa il cui tiro è però respinto. Il centrocampista lusitano appare però ispirato e lo dimostra al 28′ quando buca la porta dei teutonici con un sinistro da centro area sugli sviluppi di un calcio di punizione. Al 33′ il Friburgo prova a rimettersi in carreggiata ma l’incornata di Goulde termina a lato. Non migliore sorte ha un colpo di testa di Sildillia sette minuti dopo. Il Friburgo prova a riprenderla ma al 45′ i transalpini allungano con Wahi che, dalla fascia destra dell’area, lascia partire un bolide di destro sul quale l’estremo difensore dei tedeschi Atubolu non ha scampo. Il primo tempo va quindi in archivio con i francesi avanti con un rassicurante 2-0. Al 4′ della ripresa il Friburgo prova a riaprire il discorso qualificazione ma il tiro di Sallai è respinto. Al 6′ è Kubler a fallire un’altra ghiotta occasione per il Friburgo concludendo alto. I tedeschi ci credono e al 22′ si riportano sotto con un destro di Sallai, il più ispirato dei suoi, sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 27′ Gregoritsch potrebbe persino pareggiare ma il suo colpo di testa termina a lato di poco. Stesso copione al 31′ con lo stesso giocatore tedesco protagonista. Al 37′ il Lens potrebbe allungare e mettere una buona ipoteca sul discorso qualificazione ma Fulgini calcia fuori misura. Non va a buon fine neppure la conclusione dal limite un minuto dopo di Guilavogui su cui Atubolu fa buona guardia. Il Friburgo insiste con Rohl il minuto successivo ma anche nel suo caso la mira non è precisa. Al 44′ Gregoritsch si produce nell’ennesimo tentativo di testa ma senza effetti apprezzabili.Sembra fatta per il Lens ma al 47′ Sallai si inventa una conclusione da centro area che porta il Friburgo sul 2-2. Al 50′ il solito Gregoritsch tenta con un colpo di testa di portare i padroni di casa al clamoroso sorpasso ma conclude a lato. Si va così ai supplementari. Al 9′ della ripresa il Friburgo realizza il sorpasso con Gregoritsch che, questa volta, non fallisce con un tiro di destro dal limite. Al 14′ il Lens cerca di riportarsi in carreggiata con Diouf che riceve da Khusanov ma non riesce a indirizzare la palla in rete. Al 6′ il Lens ci prova con Sotoca che riceve da Fulgini ma non riesce a scavalcare Atubolu. Al 12′ Sotoca ci riprova dal limite ma non riesce a scavalcare Atubolu. Il Friburgo può festeggiare.

TOLOSA- BENFICA 0-0

Il Tolosa fa la partita ma il Benfica si intasca la qualificazione in virtù del 2-1 ottenuto all’andata allo stadio De La Luz. Dopo un primo tempo equilibrato, i transalpini hanno avuto decisamente le redini della gara in mano nell’intesa ma sono parsi troppo spreconi e non hanno così potuto andare oltre lo 0-0 che li condanna all’eliminazione. Pericolo scampato, quindi, per il Benfica che vola agli ottavi di finale. Il Tolosa ci prova al 7′ con Sierro ma il suo tiro è parato da Trubin. I transalpini partono subito molto determinati e Spierings ci prova al 9′ mettendo però a lato. Al 24′ il Benfica ricama la prima occasione della sua gara con Rafa la cui conclusione è però alta. Il Tolosa riprende a macinare gioco al 27′ con Donnum il cui colpo di testa non impensierisce però Trubin. Al 33′ l’ex Juventus e campione del mondo con la nazionale argentina Di Maria ci prova ma la precisione non lo assiste. I lusitani ci riprovano al 46′ con Tengstedt ma anche in questo caso il tiro è fuori misura. Il Benfica insiste nell’offensiva con Silva che, su assist di Di Maria, non riesce però a superare Restes. Al 47′ Di Maria si mette in proprio ma non riesce a centrare la porta francese. Al 2′ della ripresa il Tolosa prova a bucare la porta lusitana con Sierro che riceve la sfera da Kamanzi ma si fa parare la conclusione da Trubin. I transalpini insistono desiderosi di ribaltare l’1-2 dell’andata ma il colpo di testa di Spierings su suggerimento di Donnum al 10′ termina fuori misura. Lo stesso Donnum si vede respingere al 12′ un sinistro dal limite. Il Tolosa è determinato a segnare ma neppure il tentativo di Sierro al 15′ va a buon fine. Il Tolosa ci prova in tutti i modi, Nicolaisen di testa manda alto di poco al 15′. Al 21′ è di nuovo lui a provarci ma il suo tiro esce di molto. Il Benfica continua a subire l’offensiva dei padroni di casa che però sono a corto di precisione. Al 36′ Logan riceve da Kamanzi e inquadra lo specchio della porta ma trova un Trubin pronto a sventare. Il Benfica si vede per la prima volta nella ripresa al minuto 39 con Aursnes ma il suo tiro non è preciso. Al 42′ il monologo del Tolosa riprende con Babicka che, dal limite, calcia fuori. E’ il sussulto finale di un Tolosa che le ha provate in ogni modo ma non è riuscito a riaprire il discorso qualificazione. Strada spianata, invece, per il Benfica.

QARABAG- BRAGA 2-3

Partita persa ma qualificazione in tasca. Orgoglio del calcio azero, il Qarabag estromette un determinato e combattivo Braga dall’Europa League e stacca il biglietto per andare a disputare gli ottavi di finale della competizione. Al 3′ i portoghesi, avversari della Fiorentina la scorsa stagione in Conference League, dimostrano subito di non sentirsi fuori dal discorso qualificazione con Banza, autore di una delle reti della gara d’andata, che mette a lato di poco. La replica della formazione azera giunge al 16′ con un colpo di testa alto di Mustafazada. Al 22′ il Braga risponde con un tiro a lato di Pizzi dal limite. Il batti e ribatti prosegue e la gara ne guadagna in spettacolo. Al 33′ Andrade si fa parare la conclusione dall’estremo difensore degli ospiti Matheus. Il Qarabag prova ad alzare i giri del motore ma il tiro di Vesovic al 37′ è neutralizzato ancora sotto la traversa dal portiere lusitano. Al 44′ il Qarabag insiste con Andrade ma Matheus fa buona guardia. Il Braga si rivede a fine frazione con Niakatè che spara alto dal limite. Al 13′ della ripresa il Braga prova a sfondare con Djalò ma il suo colpo di testa su assist di Roger Fernandes è parato da Lunev. Al 17′ i lusitani ci riprovano con Victor Gomez ma anche in questo caso la conclusione non va a buon fine. Al 17′ Roger Fernandes mette fuori bersaglio dal limite. Il Qarabag riesce a mettere il naso nell’area ospite il minuto successivo con Jankovic che, servito da Andrade, si vede respingere la conclusione. Al 19′, sul capovolgimento di fronte, il Braga si mangia il gol del vantaggio con Djalò che mette a lato di un nulla. Al 22′ Paulo Oliveira impegna di testa Lunev. Al 25′ l’equilibrio si rompe a favore del Braga che va in rete con un destro di Roger Fernandes su cross di Bruma. Al 27′ Andrade potrebbe subito pareggiare ma il suo tiro è neutralizzato. Stesso copione per una conclusione di Zoubir al 33′. Al 38′ il Braga rimette in discussione totalmente il discorso qualificazione siglando il raddoppio con Djalò con Bruma nelle vesti di rifinitore come in occasione della prima segnatura. Tutto da rifare per il Qarabag che con Silva prova a riguadagnare la qualificazione al 42′ ma senza esito. Al 43′ Roger Fernandes potrebbe regalare il passaggio del turno ai lusitani con un tiro dal limite ma il suo sinistro è totalmente fuori dallo specchio della porta. Al 47′ Djalò tenta l’ultimo sussulto ma Lunev neutralizza la sua conclusione. Si va così ai supplementari. Al 2′ del primo tempo supplementare ancora lui, su assist di Banza, si vede parare il tiro dal portiere di casa. Al 5′ è Zoubir a farsi invece respingere il tiro da Matheus. La gara resta molto combattuta con le due squadre che si sfidano a viso aperto nonostante la stanchezza. Al 6′ il Braga ci prova con Djalò che impegna Lunev. Al 12′ il Qarabag accorcia le distanze facendo pendere di nuovo verso di sé il discorso qualificazione agli ottavi grazie a Silva sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 14′ Carvalho prova a riportare al largo il Braga da fuori area ma si vede respingere il tiro. Al 1′ del secondo tempo supplementare è ancora lui a provarci ma anche in quest’occasione il suo tiro è respinto. Il Braga insiste al 2′ con un’incornata di Niakatè ma la sfera si perde lontano dallo specchio della porta. Al 6′ Mustafazada commette fallo su Banza regalando ai portoghesi un calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso Banza trasforma. Al 13′ Djalò cerca di allargare il fossato a favore del Braga ma si vede respingere il tiro. Al 17′ il Qarabag si riavvicna con Akhundzade che riceve da Huseynov e infila Matheus nell’angolino per il 2-3. Al 20′ Carvalho mette a lato di testa fallendo un’occasione propizia per il Braga. Il Qarabag festeggia così’ il passaggio del turno.

SPARTA PRAGA- GALATASARAY 4-1

Partiti da una situazione di svantaggio, sono riusciti a riscattarsi con gli interessi e hanno ottenuto il passaggio del turno. I cechi dello Sparta Praga hanno annichilito il Galatasaray di fronte al loro pubblico imponendosi con un netto 4-1 e approdando così agli ottavi di finale di Europa League. Vero è che la squadra turca ha dovuto disputare gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica per l’espulsione di Ahyan, ma ciò non toglie nulla al merito di uno Sparta Praga volitivo e sicuro dei suoi mezzi. I cechi partono subito forte con un’incornata di Kuchta al 3′ respinta. Al 6′ vi è ancora un’offensiva dello Sparta con un’incornata di Laci su suggerimento di Preciado che però Muslera neutralizza. Tanta insistenza dei padroni di casa è premiata dal gol del vantaggio che giunge all’ 8′ e riapre il discorso qualificazione con Preciado su passaggio filtrante di Kairinen. Al 16′ il Galatasaray prova a riequilibrare le sorti con Mertens ma la sua conclusione su passaggio di Ayhan è respinta. Al 16′ Sanchez ha un’altra occasione per i turchi ma Vindahl fa buona guardia. Al 16′ , invece, Bardakci di testa non fallisce infilando la porta praghese sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 20′ il Galatasaray ha una buona occasione con Akturkoglu ma il tiro termina a lato. Un minuto dopo è Torreira a mettere fuori bersaglio. Fase della gara favorevole agli ospiti. Al 22′ l’ex Inter Mauro Icardi si vede respingere il tiro. Al 39′ lo Sparta Praga si fa vedere con Olatunij ma la sua conclusione è respinta. Stesso copione, ma a parti invertite, per Yilmaz al 43′ su assist di Lukas Torreira. La prima frazione termina quindi con una rete per parte. Al 2′ della ripresa lo Sparta Praga va vicino al nuovo vantaggio con Haraslin che però mette a lato da posizione favorevole. Al 10′ cechi ancora pericolosi con un tiro dal limite di Olatunji che non inquadra però lo specchio della porta. Al 14′ Mertens riceve da Mauro Icardi ma fallisce clamorosamente l’occasione del possibile vantaggio dei turchi. Al 25′ il Galatasaray si complica la vita rimanendo in dieci uomini per l’espulsione di Ahyan. Lo Sparta Praga prova subito a sfrutttare la superiorità numerica con Laci che però al 26′ conclude alto dal limite. Al 29′, invece, Tuci di testa non fallisce portando di nuovo i padroni di casa avanti. Al 35′ lo Sparta Praga allarga il fossato a suo favore grazie a una rete di Haraslin susseguente a un’azione di contropiede. Al 41′ il Galatasaray cerca di riportarsi in partita ma l’incornata di Sanchez termina a lato. E respinto è anche un tiro di Oliveira dal limite al 44′. Il Galatasaray prova a riaprirla al 50′ con Vinicius ma il suo tiro è respinto. I padroni di casa mettono il suggello sulla qualificazione al 51′ calando il poker con Kuchta al termine di un’azione di contropiede.

SPORTING LISBONA- YOUNG BOYS 1-1

Dopo il netto 3-1 conquistato all’andata a Berna, si è dovuto accontentare di un pareggio. Ma allo Sporting Lisbona poco importa perchè l’1-1 ottenuto contro lo Young Boys gli consente di ottenere la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League. La partita è stata divertente e piena di capovolgimenti di fronte con lo Sporting che, raggiunto sulla parità, ha avuto diverse possibilità per tornare in vantaggio ma non è riuscito a sfruttarle. Alla prima occasione da rete, al 13′, lo Sporting Lisbona affonda la lama con un tiro dal limite di Gyokeres. Al 26′ lo Young Boys prova a rimettersi in carreggiata con l’ex San Gallo Itten ma il suo tiro è parato da Adan. I lusitani provano a gestire il vantaggio in una partita caratterizzata da poche emozioni nel suo primo scorcio. Al 33′ lo Sporting Lisbona avrebbe l’occasione per raddoppiare ma Braganca conclude alto da posizione favorevole. Al 40′ i lusitani provano ancora a sfondare con Gyokeres ma Von Ballmoos fa buona guardia. Al 45′ Braganca, il più ispirato dei suoi, ci prova con un tiro dal limite che termina però distante dalla porta elvetica. Un minuto dopo Von Ballmoos deve intervenire ancora per sventare una conclusione di Edwards. Il primo tempo si conclude con lo Sporting avanti e con la qualificazione in tasca. Al 10′ della ripresa lo Sporting cerca di prendere il largo ma il tiro di Trincao è respinto. Subito dopo lo stesso Trincao è atterrato in area elvetica da Lustenberger e lo Sporting beneficia di un calcio di rigore. Dagli undici metri, però, Gyokeres sbaglia clamorosamente. Al 12′ i lusitani ci riprovano con Braganca ma il suo tiro è parato da Von Ballmoos. Al 16′ lo Young Boys ci prova con Elia ma il suo tiro è parato. Al 18′, su opposto versante, Braganca impegna Von Ballmoos su assist di Edwards. Lo Young Boys lotta generosamente per riaprire il discorso qualificazione ma i due tentativi di Mvuka al 28′ e al 29′ sono, rispettivamente, respinto e parato. Al 31′ lo Sporting va a un soffio dal raddoppio con un’incornata di Gyokeres che termina alta. Al 33′ lo Young Boys potrebbe pareggiare ma il tiro dal limite di Monteiro non inquadra lo specchio della porta. Al 37′, sul capovolgimento di fronte, Gyokeres dà lavoro a Von Ballmoos. Al 38′ Edwards commette fallo di mano in area portoghese e lo Young Boys beneficia di un penalty. Dagli undici metri Ganvoula pareggia. Al 42′ lo Sporting potrebbe passare di nuovo in vantaggio con Neto ma il suo tiro su azione di mischia è respinto. Al 43′ , su opposto fronte, Lakomy mette a lato fallendo il vantaggio ospite. Al 48′ i lusitani ci provano con Pote ma il tiro non genera esiti apprezzabili. Al 50′ Branganca conclude alto, lo Sporting Lisbona stacca così il passaporto per gli ottavi di finale.

OLYMPIQUE MARSIGLIA- SHAKHTAR DONETSK 3-1

Il 2-2 con cui si era chiusa la gara d’andata rendeva l’incontro particolarmente avvincente. E la sfida tra Olympique Marsiglia e Shakhtar Donetsk non ha deluso le aspettative promuovendo infine i francesi, bravi dopo essere ritornati in vantaggio sul 2-1 a infilare la stoccata finale e quindi a staccare il biglietto per salire sul treno che porta agli ottavi di finale. Dopo poche battute lo Skakhtar ci prova con Eguinaldo su assist di Zubkov ma il suo tiro è respinto. Al 6′ l’Olympique replica con un’incornata di Gigot che però termina alta. All’8′ gli ucraini pungono ancora con Sikan ma Pau Lopez fa buona guardia. Al 12′ gli ospiti passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Sudakov e concesso per un intervento falloso ai danni di Eguinaldo. Al 23′, però, i transalpini pervengono al pareggio con un gran destro di Aubameyang. Discorso qualificazione di nuovo in equilibrio dopo il 2-2 dell’andata. Al 26′ l’Olympique cerca il capovolgimento di fronte con Merlin ma Riznyk non si fa sorprendere. Il portiere ospite è bravo anche a chiudere lo specchio della porta a Kondogbia il minuto successivo. Al 29′ lo Shakhtar si rende pericoloso con Zubkov che, su assist di Stepanenko, spara però a lato. La gara vive di batti e ribatti, al 31′ i padroni di casa ci provano con Kondogbia ma il suo tiro è respinto. Al 32′ transalpini ancora in evidenza con un’incornata di Mbemba a lato. Al 36′ sono gli ucraini a rispondere con Sikan ma la sua conclusione su assist di Eguinaldo non ha esiti apprezzabili. Si vive sempre di batti e ribatti, al 38′ il Marsiglia tenta il colpo con un’incornata di Moumbagna ma invano.Stesso copione al 42′, la palla non entra nella porta ucraina. Al 47′, su opposto fronte, è invece Eguinaldo a provarci di testa su suggerimento di Bondarenko ma la conclusione è ancora una volta respinta. Al 49′ l’ Olympique ha una buona occasione ma Harit conclude alto dal limite. Il primo tempo va in archivio con una rete per parte. La prima occasione della ripresa giunge al minuto 6 ed è per gli ospiti con un colpo di testa fuori misura di Konoplya. All’8′ l’Olympique risponde con Clauss che riceve da Harit e impegna Riznyk. All’8′ i padroni di casa ci riprovano con un’incornata di Moumbagna su assist di Merlin ma ancora una volta il portiere ucraino risponde presente. Al 12′, sul capovolgimento di fronte, ci prova Zubkov su assist di Eguinaldo ma Pau Lopez si oppone con bravura. Al 16′ l’Olympique ha una buona occasione per passare di nuovo in vantaggio ma Mbemba sciupa tutto sparando a lato da fuori area su assist di Clauss. I transalpini insistono per cercare di conquistare la qualificazione davanti al loro pubblico, al 18′ Merlin riceve da Harit ma si vede respingere la conclusione. Al 21′ lo Shakhtar potrebbe mettere la freccia ma Zubkov sciupa malamente. Al 29′ i francesi passano di nuovo in vantaggio grazie a un tiro dal limite di Sarr su suggerimento di Aubameyang. Al 34′ lo Shakhtar cerca di riportarsi in parità con Rakitskyi ma il suo tiro è ben parato da Pau Lopez. Al 36′ l’Olympique annulla con un tiro dal limite di Kondogbia. Al 43′ Sarr cerca di calare il poker ma si vede respingere il tiro. Al 48′ Veretout potrebbe fare prendere il largo ai padroni di casa ma Riznyk para la sua conclusione. Al 50′ , su opposto fronte, è Newerton a impegnare Pau Lopez. Il passaggio del turno se lo aggiudica così ‘Olympique Marsiglia.