Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Europa League

Bernardeschi ribalta il Celta Vigo, playoff più vicini per il Bologna

Il Celta Vigo in casa non ha paura e passa in vantaggio al 17°, ma nella ripresa subisce l’onda positiva dei rossoblù

Dic 12, 20251 Lettura
BOLOGNA, ITALY - NOVEMBER 27: Federico Bernardeschi of Bologna FC 1909 celebrates scoring his team's third goal during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD5 match between Bologna FC 1909 and FC Salzburg at Stadio Renato Dall'Ara on November 27, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Sono tornate le notti magiche, ma non per l’Italia, bensì per il Bologna di Vincenzo Italiano che ottiene punti molto preziosi in vista delle ultime due sfide rimanenti. Il pareggio in campionato contro la Lazio aveva fatto storcere il naso ai tifosi che, nonostante la reazione immediata al gol subìto, volevano a tutti i costi una vittoria per avvicinarsi alle prime 4 della ‘Serie A’.

Discorso diverso invece in Europa League, con la squadra emiliana costretta ad inseguire per ragioni di classifica e non solo. Infatti al 17° subito sotto nel punteggio con il gol di Zaragoza. Primo tempo negativo per il Bologna che non è mai riuscito ad impensierire la difesa avversaria, se non con la giocata di Rowe che da solo contro il portiere spedisce il pallone a lato.

Nella ripresa sicuramente Orsolini e compagni hanno preso coraggio e Bernardeschi ha deciso di essere lui il protagonista. Arrivato senza alcune pretese, nella giornata di ieri ha impreziosito e non poco il suo allenatore, prima trasformando un calcio di rigore e poi la doppietta personale che regala i 3 punti tanto cercati per dare continuità dopo il trionfo contro il Salisburgo nello scorso turno. In questo momento la posizione in classifica migliora notevolmente, con un 13° posto e continua la striscia di imbattibilità con una sola sconfitta. Ora arrivare tra le prime otto non può essere più un sogno: a -2 dall’8° posto e gli ottavi di finale potrebbero diventare realtà.

Il prossimo appuntamento è fissato per il mese prossimo, pertanto sarà importante riposare bene per riprendere al meglio gli allenamenti in vista della sfida di campionato in casa contro la Juventus di Luciano Spalletti, che contro il Pafos in Champions League ha mostrato alcune lacune soprattutto dal punto di vista difensivo e il sostegno del proprio pubblico potrebbe mettere in difficoltà la ‘Vecchia Signora’, con il protagonista di questa sera che diventerà l’uomo più chiacchierato di questi giorni in quanto ex della gara. Il percorso fatto finora rappresenta un segno di grande forza non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, e ora non hanno intenzione minimamente di fermarsi perché questa squadra non ha paura di nessuno e può far male veramente a chiunque.

0 Shares

Articoli correlati

Roma show in Scozia! Doppietta di Ferguson, Celtic ko 0-3

Dic 12, 2025

Midtjylland, che impresa! Fonseca sul velluto, Nizza ai saluti!

Dic 12, 2025

Celtic-Roma, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dic 11, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.