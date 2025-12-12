Bernardeschi ribalta il Celta Vigo, playoff più vicini per il Bologna

Sono tornate le notti magiche, ma non per l’Italia, bensì per il Bologna di Vincenzo Italiano che ottiene punti molto preziosi in vista delle ultime due sfide rimanenti. Il pareggio in campionato contro la Lazio aveva fatto storcere il naso ai tifosi che, nonostante la reazione immediata al gol subìto, volevano a tutti i costi una vittoria per avvicinarsi alle prime 4 della ‘Serie A’.

Discorso diverso invece in Europa League, con la squadra emiliana costretta ad inseguire per ragioni di classifica e non solo. Infatti al 17° subito sotto nel punteggio con il gol di Zaragoza. Primo tempo negativo per il Bologna che non è mai riuscito ad impensierire la difesa avversaria, se non con la giocata di Rowe che da solo contro il portiere spedisce il pallone a lato.

Nella ripresa sicuramente Orsolini e compagni hanno preso coraggio e Bernardeschi ha deciso di essere lui il protagonista. Arrivato senza alcune pretese, nella giornata di ieri ha impreziosito e non poco il suo allenatore, prima trasformando un calcio di rigore e poi la doppietta personale che regala i 3 punti tanto cercati per dare continuità dopo il trionfo contro il Salisburgo nello scorso turno. In questo momento la posizione in classifica migliora notevolmente, con un 13° posto e continua la striscia di imbattibilità con una sola sconfitta. Ora arrivare tra le prime otto non può essere più un sogno: a -2 dall’8° posto e gli ottavi di finale potrebbero diventare realtà.

Il prossimo appuntamento è fissato per il mese prossimo, pertanto sarà importante riposare bene per riprendere al meglio gli allenamenti in vista della sfida di campionato in casa contro la Juventus di Luciano Spalletti, che contro il Pafos in Champions League ha mostrato alcune lacune soprattutto dal punto di vista difensivo e il sostegno del proprio pubblico potrebbe mettere in difficoltà la ‘Vecchia Signora’, con il protagonista di questa sera che diventerà l’uomo più chiacchierato di questi giorni in quanto ex della gara. Il percorso fatto finora rappresenta un segno di grande forza non solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale, e ora non hanno intenzione minimamente di fermarsi perché questa squadra non ha paura di nessuno e può far male veramente a chiunque.