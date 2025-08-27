Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Champions League

Bodo Glimt, Pafos e Kairat Almaty nella fase a gironi, Celtic eliminato

Le tre sorprese dei playoff: avanzano anche i norvegesi del Bodo Glimt. Prima assoluta ai gironi per Cipro e Kazakistan

Ago 27, 20251 Lettura
GLASGOW, SCOTLAND - OCTOBER 25: Luis Palma of Celtic celebrates with teammates after scoring the team's second goal during the UEFA Champions League match between Celtic FC and Atletico Madrid at Celtic Park Stadium on October 25, 2023 in Glasgow, Scotland. (Photo by Jan Kruger - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Champions League 2025 si apre con una svolta storica: per la prima volta nella storia del torneo, club provenienti da Cipro e Kazakistan accedono alla fase a gironi della massima competizione europea. Si tratta di un traguardo senza precedenti per Pafos e Kairat Almaty, che hanno scritto una pagina indimenticabile per il calcio dei rispettivi Paesi.

Pafos elimina la Stella Rossa e fa la storia per Cipro

La squadra cipriota del Pafos ha compiuto un’autentica impresa, eliminando la più quotata Stella Rossa Belgrado. Dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata, è bastato un pareggio per 1-1 nel match di ritorno per conquistare una storica qualificazione ai gironi di Champions League. Si tratta della prima partecipazione assoluta per un club cipriota a questo livello, segno di una crescita tangibile del movimento calcistico nazionale.

Il Bodo Glimt vola grazie al 5-0 dell’andata

Missione compiuta anche per il Bodo Glimt, che ha centrato la qualificazione nonostante la sconfitta per 2-1 in casa dello Sturm Graz. A fare la differenza è stato il roboante 5-0 ottenuto all’andata, che ha reso ininfluente il risultato del ritorno. I norvegesi confermano così la loro solidità in campo europeo e si preparano ad affrontare una nuova avventura nella fase a gironi.

Kairat Almaty sorprende il Celtic ai rigori

La qualificazione più inattesa è arrivata dal Kairat Almaty, che ha eliminato il Celtic Glasgow dopo due partite concluse sullo 0-0. I rigori hanno premiato i kazaki, protagonisti di una serata epica: il portiere Anarbekov ha infatti parato tre penalty decisivi, regalando al club la prima storica qualificazione alla Champions League e segnando un momento memorabile per tutto il calcio kazako.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

0-0 tra Fenerbahce e Benfica, il Bodø/Glimt ipoteca il girone

Ago 21, 2025

Che sorprese nei preliminari! colpi esterni di Pafos, Bruges e Qarabag

Ago 20, 2025

Il Feyenoord beffa Mourinho al 91’, il Bruges passa a Salisburgo

Ago 7, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.