Bologna agli ottavi di Europa League, basta un gol di Joao Mario

Dopo la vittoria contro l’Udinese per 1-0, nella giornata di ieri il Bologna ha effettuato un “copia-incolla”, almeno per quanto riguarda il risultato, che è identico peraltro a quello del match d’andata dei playoff di Europa League disputato in Norvegia.

Vittoria di misura per il Bologna: il riassunto del match

La sfida è in equilibrio sin dall’inizio, con le due squadre “chiuse”, aspettando il passo falso dell’avversario. Ad attaccare sin dai primi minuti sono proprio gli ospiti, che con due conclusioni mettono in pericolo la difesa rossoblù, ma Skorupski in entrambe le situazioni non si fa trovare impreparato e salva i suoi compagni. In seguito l’errore è poi avvenuto con l’espulsione del centrocampista Jakob Sørensen, classe ’98, il quale ha commesso un brutto fallo di gioco al 37’ del primo tempo contro Freuler, e di fatto ha compromesso i piani dell’allenatore Alexandersson, lasciando i suoi compagni in 10 per tutto il secondo tempo.

Nella ripresa la formazione ospite ha cercato di rimediare ai propri errori, ma al 55’ João Mario, in prestito dalla Juventus in cambio di Holm, ha tirato un rasoterra forte, piazzando il pallone nell’angolino. Nulla da fare per l’estremo difensore avversario, costretto a raccogliere il pallone in rete e riportarlo nel cerchio di centrocampo. Da lì l’incontro ha cambiato completamente registro: i padroni di casa hanno creato una marea di occasioni per raddoppiare, con il Brann costretto ad inseguire per pareggiare i conti e prolungare la partita ai supplementari.

Rossoblù agli ottavi: per italiano missione compiuta

Impresa che non è andata in porto per i norvegesi, e dunque Italiano può festeggiare insieme ai suoi “allievi” il passaggio del turno agli ottavi di finale, raggiungendo la Roma di Gasperini, ed occhio ora ai sorteggi, perché potrebbe già esserci un “derby” tutto italiano. Nonostante i periodi bui, con prestazioni altalenanti della rosa a disposizione del tecnico ex Fiorentina, la compagine emiliana riesce a strappare il pass e far contenti i propri tifosi, entusiasti ieri sera per aver incitato il Bologna con i cori, trascinandoli verso la vittoria, che diventa la quarta consecutiva in tutte le competizioni dopo l’uscita dalla ‘Coppa Italia’ contro la Lazio di Maurizio Sarri.