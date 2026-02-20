Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Bologna di misura! Castro firma il successo contro il Brann

Vittoria importante per i rossoblù, che dopo Torino riescono a portare a casa anche questo risultato

Feb 20, 20261 Lettura
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 18: Valerii Bondar of FC Shakhtar Donetsk is challenged by Santiago Castro of Bologna during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Bologna FC 1909 and FC Shakhtar Donetsk at Stadio Renato Dall'Ara on September 18, 2024 in Bologna, Italy. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

Nonostante le tante difficoltà in questa stagione, il Bologna trova un successo importantissimo sul campo del Brann, e così può dunque portarsi avanti nel punteggio in vista del ritorno in casa. All’8’ minuto di gioco gli ospiti si portano subito in vantaggio con la rete dell’attaccante argentino Castro, servito su un bell’assist di Cambiaghi. Il numero 9 rossoblù tira un sinistro forte e rasoterra, con il pallone che finisce nell’angolino basso e portiere battuto. La punta di riferimento per Italiano realizza così il suo 2° gol nel giro di 4 giorni, dopo quello contro il Torino in campionato. Al 23’ sugli sviluppi di calcio d’angolo, la formazione norvegese reagisce con il colpo di testa di Thorsteinsson, ma Skorupski devia il tiro in corner, colpendo il pallone involontariamente.

Nella ripresa si accende Riccardo Orsolini, che con 2 tiri entra in partita, ma entrambi respinti dall’estremo difensore Dyngeland. In seguito Cambiaghi prova la conclusione da fuori, ma si spegne sul fondo. Al 73’ Miranda da sinistra effettua un buon crosso indirizzato a Dallinga, che riesce ad impattare bene il pallone e prova uno strano pallonetto al portiere, il quale con una ‘manata’ si rifugia alla bandierina. La partita si conclude con poche occasioni della squadra di casa, che comunque riesce a non sprofondare con il passare dei minuti, e quindi a mantenere l’unico gol di distacco che li separa da qui fino alla sfida di ritorno della prossima settimana, in programma il 26/02 alle ore 21:00.

Nel post partita lo stesso Castro ha ribadito che lui e i suoi compagni sono molto uniti e ascoltano Italiano, lavorando duramente in settimana, cercando di fare risultato poi in campo. Ora il tecnico del Bologna deve concentrarsi sulla sfida di ‘Serie A’ valida per la 26 ª giornata, con l’Udinese pronto ad affrontarli al ‘Dall’Ara’, sperando di poter ottenere una prestazione convincente e i 3 punti che, nonostante l’8° posto e i 9 punti di differenza dall’Atalanta 7ª, fanno comunque morale ad una rosa che non ha attraversato momenti facili nell’arco di questa stagione.

 

