Bologna implacabile, doppietta di Orsolini. Monza alla resa, pari Genoa

MONZA – TORINO 0-2

41’ Elmas, 66’ Casadei

In casa granata, il mercato di riparazione della sessione invernale comincia a produrre gli effetti sperati: grazie alle reti di Elmas e Casadei, infatti, il Toro infligge al fanalino di coda un altro duro colpo, conquistando il secondo successo consecutivo in campionato dopo la prestigiosa vittoria con il Milan. Fin dalle prime battute, gli ospiti si mostrano spregiudicati e si rendono insidiosi nei pressi dell’area del Monza: l’ex Chelsea Casadei lascia partire un diagonale che si spegne di poco fuori. La risposta dei biancorossi, comunque, non si fa attendere: ci prova Keita Balde dalla lunga distanza, con la sfera che sfiora il palo prima di perdersi sul fondo. La chance più ghiotta capita a Walukiewicz, ma il difensore polacco non si dimostra abbastanza freddo al momento di concludere in porta. La gara si sblocca al 41’ grazie ad un’azione corale tutta in velocità: da Vlasic a Lazaro, con quest’ultimo che mette in mezzo un gran pallone per l’inserimento perfetto dell’ex Napoli Elmas. Toro in vantaggio. Entrambe le compagini rientrano in campo per la ripresa senza cambi. L’approccio migliore è quello della formazione di casa che tenta di rientrare in partita, senza tuttavia impensierire più di tanto la retroguardia granata che fa buona guardia. E’, anzi, il portiere Turati ad opporsi d’istinto al tentativo di un Casadei particolarmente ispirato. Sarà proprio il classe 2003 arrivato dal Chelsea a chiudere definitivamente la contesa al 66’ sfruttando un grave errore di Palacios. Poco prima dello 0-2, era stato decisivo il salvataggio di Maripan in occasione del tentativo di Zeroli che sarebbe altrimenti costato l’1-1 del Monza. Brianzoli che nel finale provano disperatamente gli ultimi assalti, ma le idee si rivelano assai confuse. Il Torino sale a quota 34, il Monza rimane bloccato in fondo alla graduatoria con il misero bottino di 14 punti: la strada verso la salvezza si fa sempre più ripida per l’undici di Nesta.

BOLOGNA – CAGLIARI 2-1

22’ Piccoli (C), 48’ su rig. e 56’ Orsolini (B)

Le note conosciutissime e apprezzate da tutti, di due bolognesi doc – Cesare Cremonini e Lucio Dalla – accompagnano il dopo partita con una sorta di giro d’onore da parte dei giocatori felsinei a premiare gli applausi e gli incitamenti ricevuti dal pubblico presente. Ancora una volta va dato merito al concerto sul campo dell’orchestra Italiano: grazie anche all’ex tecnico della Fiorentina, musica e parole, dopo il Milan anche il Cagliari figura nell’elenco dei battuti (tra l’altro con lo stesso esito di 2-1 in rimonta). Ennesimo ribaltone, dunque, riuscito alla squadra emiliana e non è certo un caso a questo punto del campionato. Il rischio di un torneo anonimo che alcuni avevano paventato ad inizio stagione, dopo la separazione da Thiago Motta, è stato quindi scongiurato (e, chiaramente, non da oggi). Per gli altri rossoblù – quelli sardi – la seconda sconfitta consecutiva rallenta una marcia che si preannuncia ancora complicata per uscire dal solito imbuto che fa tanto ingorgo salvezza. Eppure la formazione di Davide Nicola aveva brillantemente giocato nel corso del primo tempo, concluso in vantaggio per 0-1 grazie al bel gol in elevazione di testa di Piccoli, su assist di Augello (22’). Nella ripresa, al 48’, Cambiaghi si è visto assegnare un calcio di rigore per un intervento falloso da parte di Felici (appena entrato in campo) nel momento in cui si accingeva alla conclusione: implacabile dagli undici metri Orsolini. L’attaccante felsineo si è ripetuto poi dopo appena 8’, andando in rete per la seconda volta sfruttando un traversone del solito Cambiaghi.

GENOA – EMPOLI 1-1

36’ Grassi (E), 81’ Vasquez (G)

Un pareggio che fa male all’Empoli per il modo in cui è arrivato. Toscani che conducono per lunghi tratti la gara e che hanno il merito di creare le occasioni migliori della partita, trovando poi il vantaggio al 36’ su azione d’angolo con Grassi. Nella ripresa, tuttavia, all’81’ l’errore di Silvestri – una classica “papera” del portiere – consente al Genoa di pareggiare l’incontro in maniera immeritata, dato che i liguri fin lì non avevano mai tirato in porta. E’ stata questa, di fatto, l’unica vera occasione avuta dalla squadra di Vieira in tutti i 90’ di gioco. Dopo la strepitosa impresa vissuta nei quarti di Coppa Italia ai danni della Juventus, gli azzurri di D’Aversa tornano a casa con un misero punticino che li tiene sempre in zona retrocessione al terz’ultimo posto. Obiettivamente serviva qualcosa di più per alimentare le speranze salvezza. Genoa rivedibile, invece, quello mostrato oggi da Patrick Vieira.