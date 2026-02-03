Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Bologna-Milan, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Le rispettive vittorie di Udinese e Inter allontanano i rossoblù e rossoneri dai loro obiettivi. La strada per entrambe è solo quella della vittoria

Feb 3, 2026
Massimiliano Allegri Head Coach of AC Milan gestures during Serie A 2025/26 football match between AC Milan and SSC Napoli at San Siro Stadium

Il Milan ha riposato in questo week-end, gustandosi tutte le partite precedenti di questa 23ª giornata di ‘Serie A Enilive’, ma ora tocca a loro. Scenderanno in campo con qualche imprevisto, viste le indisponibilità di Pulisic e Saelemaekers, e dunque il portoghese Leão con la presenza determinante di Füllkrug in attacco saranno necessari. Sul mercato si è parlato a lungo dell’attaccante Mateta, corteggiato anche dalla Juventus, ma alla fine le visite mediche sono saltate a causa di problemi fisici per il calciatore.

Dopo il pareggio ottenuto a Roma, dunque, ora non c’è più possibilità di commettere passi falsi e l’Inter è sola in vetta con 55 punti, a +8 dal ‘Diavolo’, con questi ultimi che hanno registrato 3 pareggi e 2 vittorie nelle ultime 5 sfide, troppo poco se si pensa anche al solo impegno in questa stagione con la Coppa Italia salutata oramai ben 2 mesi fa contro la Lazio all’Olimpico.

BOLOGNA, I GOL SUBITI E IL 10° POSTO: CHE SUCCEDE?

Gli avversari non saranno facili da affrontare, perché il Bologna di Vincenzo Italiano è a forte rischio esclusione dall’Europa, e proprio per questo daranno il 100% per conquistare i 3 punti, dopo i 9 gol incassati negli ultimi 5 incontri. Attualmente ricopre il 10° posto con 30 punti, 11 in meno rispetto al Como 6°. Qualcosa non sta girando in questa stagione a Orsolini e compagni, e anche l’Europa League non è andata come sperato dai tifosi, ma il ‘Dall’Ara’ potrebbe essere un vantaggio a favore.

Anche la società sembra aver deluso, con diverse cessioni importanti e acquisti non all’altezza (Sohm dalla Fiorentina e João Mario dalla Juventus) e un innesto in prospettiva (Helland dal Brann, 20 anni).

Insomma, il pronostico sembra sicuramente a favore degli ospiti, con i padroni di casa in netta difficoltà considerando soprattutto questo periodo storico e il futuro potrebbe riservare amare sorprese per il tecnico ex ‘Viola’, ma al momento non è in discussione la sua posizione nonostante le uscite a vuoto della propria rosa.

MILAN-BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV?

Il match di questa sera andrà in scena con fischio d’inizio fissato alle ore 20:45, e sarà possibile vederlo tramite l’abbonamento ‘Zona DAZN’ per gli abbonati ‘Sky’ sul canale 214, oppure scaricando l’app DAZN su PC, smartphone e tablet o tramite il sito www.dazn.com.

Il direttore di gara che dirigerà l’incontro sarà Manganiello, al VAR terrà sotto controllo la situazione il Sig. Mazzoleni.

