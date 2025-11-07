Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Europa League

Bologna, occasione sprecata! 0-0 contro il Brann. Pass in bilico

La vittoria dello scorso turno contro lo Steaua Bucarest ha illuso i tifosi, che oggi si aspettavano tutt’altro dagli uomini di Italiano

Nov 7, 20251 Lettura
BOLOGNA, ITALY - JANUARY 21: Emil Holm of Bologna is put under pressure by Jamie Bynoe-Gittens of Borussia Dortmund during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 match between Bologna FC 1909 and Borussia Dortmund at Stadio Renato Dall'Ara on January 21, 2025 in Bologna, Italy. (Photo by Chris Ricco - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Bologna arrivava da questa partita con il morale alle stelle, non solo per il derby vinto contro il Parma, ma anche per l’ultima vittoria in Europa rifilata allo Steaua Bucarest in trasferta. Le statistiche sono favorevoli per la squadra italiana, sebbene abbiano giocato il match in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Lykogiannis al 23°, ma i numeri non sono stati sufficienti per guadagnare i 3 punti sul campo che avrebbero dato un po’ di respiro in termini di classifica. Di certo i calciatori non torneranno a casa a mani vuote, ma l’opportunità era gigantesca per tornare ad essere una squadra di livello anche in competizioni internazionali. In Italia sappiamo bene l’enorme lavoro della squadra, capace di far male agli avversari e dar fastidio anche alle ‘big’ di Serie A, ma questa intensità non viene trasmessa allo stesso modo anche altrove.

In tanti hanno paragonato il Bologna all’Atalanta di Gasperini, ma c’è ancora tanto da lavorare per arrivare a quei livelli. Una partita fattibile per alcuni, ma che all’improvviso è costretta ad abbassare le pretese e tentare il ‘colpo da biliardo’ da giocatori di alto calibro come Orsolini, Bernardeschi, Castro ecc. Il match non è andato come sperato e ora si pensa alla prossima prima della sosta nazionali, fondamentale perché si affronta il Napoli di Antonio Conte sempre al ‘Dall’Ara’ che vedrà il ritorno per la prima volta da avversario del difensore Beukema, acquistato dal club ‘azzurro’ nel corso della scorsa estate per una cifra che si aggira attorno ai 31 milioni di euro più bonus. Domenica dunque una sfida importante per i rossoblù, cercando di accorciare ulteriormente la classifica del nostro campionato, rendendolo sempre di più avvincente con le tante squadre in lotta per i primi 4 ‘posti Champions’.

