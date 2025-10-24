Bologna, prima vittoria in Europa! Odgaard e Dallinga i protagonisti

Ottima prova e grande prestazione per gli uomini di Vincenzo Italiano, che riescono a battere lo Steaua Bucarest con un uno due fenomenale. Si è deciso tutto in 2 minuti, prima Odgaard e successivamente Dallinga firmano il trionfo del Bologna. La vittoria in campionato contro il Cagliari ha dato buone sensazioni per questa partita, ma oggi i calciatori si sono superati dando il massimo minuto dopo minuto. Aggiornando la classifica, ora sono 4 i punti della squadra emiliana, sperando di poter fare di più nella prossima contro il Brann dopo il buon pareggio contro il Friburgo. La squadra sta crescendo partita dopo partita nonostante qualche passo falso ad inizio stagione. Occhio però a pensare che sia già tutto finito, anzi…raggiungere gli ottavi di finale ad oggi sarebbe solo pazzia pensarlo, ma con sacrificio, voglia e determinazione Orsolini e compagni possono veramente dire la loro anche in chiave europea.

Il doppio impegno potrebbe pesare, ma il carattere di questa squadra di certo non manca. Ora bisogna concentrarsi nuovamente sul campionato e poi tornare in Europa League, cercando di ottenere più punti possibili in entrambe le competizioni prima dell’ennesima sosta delle nazionali. La prestazione non è stata per nulla scontata e di questo ne fruisce non solo il Bologna, ma anche tutto il calcio italiano dopo il mezzo disastro in Champions League, in cui è riuscita a vincere soltanto l’Inter. Determinante soprattutto in chiave ranking per tenere quantomeno viva e riaccendere le speranze per i 5 posti in Champions League, che renderebbe anche il campionato ancora più entusiasmante. Ora è giusto festeggiare, ma siamo ancora presto per poter dare dei giudizi al lavoro del Bologna.