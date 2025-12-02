Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Serie A

Bologna shock: la Cremonese espugna il dall’Ara, Vardy show!

La tredicesima giornata di Serie A termina con la sorprendente vittoria degli uomini di Nicola contro i rossoblù

Dic 2, 20252 Lettura
Jamie Vardy (Cremonese) celebrating during Bologna FC vs US Cremonese, Italian soccer Serie A match in Bologna, Italy, December 01 2025

La sconfitta in casa della Cremonese contro la Roma di Gasperini aveva tolto la fiducia ai calciatori grigiorossi e questa sera ci si aspettava una squadra difensiva con la classica speranza di strappare un punto agli avversari sul rotto della cuffia.

Non è andata completamente così, anzi…Vardy e compagni hanno risposto bene passando in vantaggio alla mezz’ora di gioco con Payero e pochi minuti più tardi il raddoppio dell’ex punta del Leicester che ha spento per un attimo le speranze del Bologna. I padroni di casa accorciano le distanze negli ultimi minuti del primo tempo grazie al solito Riccardo Orsolini, il quale con questa rete raggiunge Lautaro a quota 6 reti fino ad ora in campionato.

Nella ripresa ci si aspettava un inizio sulla falsariga del finale dei primi 45 minuti di gioco, con gli uomini di Italiano ad aggredire cercando la via del pari. Accade tutt’altro, perché dopo soli 5 minuti il numero 9 della Cremonese realizza la doppietta personale, la prima in Italia, allungando dunque con il risultato sorprendente 1-3.

Il Bologna e il problema impegni, Nicola on fire!

Le fatiche europee del Bologna probabilmente hanno influenzato e non poco, ma nonostante tutto i tifosi ritengono sia semplicemente un passo falso su cui dare poca colpa ai giocatori e allenatore, i quali stanno facendo un cammino incredibile fino a questo momento.

Gli ingressi nel secondo tempo per Italiano non sono bastati per cambiare l’inerzia della sfida, ma ora bisogna essere concentrati subito per il match contro il Parma, in un derby valido per gli ottavi di finale di ‘Coppa Italia’ in programma il prossimo giovedì 4 dicembre alle ore 18:00.

La Cremonese ne esce sicuramente soddisfatta e fiduciosa per il futuro visto il momentaneo 11° posto in classifica, non scontato per una neopromossa. La gestione dell’allenatore sta dando i suoi frutti e i vari calciatori acquistati nella sessione estiva si stanno impegnando al meglio per raggiungere il più presto possibile l’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza.

Con questo Bologna-Cremonese 1-3 si conclude dunque la tredicesima giornata, e nel prossimo turno di Serie A le rispettive squadre affronteranno la Lazio in trasferta e il Lecce in casa, vittorioso contro il Torino per 2-1 con grande prestazione di Falcone, protagonista nell’aver parato il calcio di rigore su Asslani allo scadere, permettendo ai salentini di raggiungere quota 13 punti e scavalcare le dirette concorrenti in classifica.

I rossoblù a 24 punti restano in lotta per l’Europa, sperando di evitare altri inciampi come quello di questa sera per non perdere di vista il sogno ‘Champions League’, al momento difficile, ma non impossibile visti i pochi punti che li separano dal 4° posto.

