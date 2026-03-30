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Qual. Mondiali 2026

Bosnia-Italia, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Gli azzurri sfidano la Bosnia a Zenica per tornare alla Coppa del Mondo dopo 12 anni: sfida decisiva tra due nazionali ferite

Mar 30, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - MARCH 26: Moise Kean of Italy celebrates scoring his team's second goal with teammate Pio Esposito during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offs match between Italy and Northern Ireland at Stadio di Bergamo on March 26, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Mattia Ozbot - UEFA/UEFA via Getty Images)

Tutto pronto per Bosnia-Italia, finale playoff che vale un posto ai Mondiali di Coppa del Mondo FIFA 2026. A Zenica, allo stadio Bilino Polje, la squadra di Gennaro Gattuso si gioca molto più di una qualificazione: è una sfida con il passato dopo le esclusioni del 2018 e 2022. Di fronte una Bosnia guidata da Sergej Barbarez, che sogna il ritorno sulla scena mondiale dopo l’unica apparizione del 2014.

Novanta minuti – più eventuali supplementari e rigori – per decidere chi volerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. L’Italia arriva con fiducia dopo il 2-0 all’Irlanda del Nord firmato da Tonali e Kean, segnali di una squadra in crescita e determinata a interrompere un’assenza mondiale che dura dal 2014. Dall’altra parte, la Bosnia ha superato il Galles ai rigori, trascinata dall’esperienza di Edin Džeko, leader tecnico e carismatico nonostante i 40 anni. Due percorsi diversi ma stesso obiettivo: cancellare le delusioni e riscrivere la storia.

Le probabili formazioni di Bosnia-Italia

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.

BOSNIA (3-5-2): Vasilj; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Bajraktarevic, Sunjic, Dedic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.

Dove vedere Bosnia-Italia in diretta tv e streaming

Bosnia-Italia, finale playoff per le qualificazioni ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti, è in programma martedì 31 marzo alle ore 20.45 allo stadio Bilino Polje di Zenica e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

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