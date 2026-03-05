Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Coppa Italia

Botta e risposta all’Olimpico, la Dea riprende la Lazio due volte, è 2-2

Gol e spettacolo tra Lazio ed Atalanta nell’andata della semifinale di Coppa Italia

Mar 5, 20262 Lettura

LAZIO – ATALANTA 2-2

Lazio ovvero l’ingenuità, Atalanta ovvero la caparbietà . Due volte in vantaggio, la squadra di Maurizio Sarri non ha saputo proteggere la situazione favorevole dovendosi accontentare del 2-2 finale contro la coriacea squadra bergamasca che si è peraltro vista annullare una rete di Zappacosta e con quest’ultimo ha anche colto una traversa. La squadra di Raffaele Palladino riesce così a lasciarsi alle spalle almeno in parte l’amarezza dello stop di campionato contro il Sassolo. Il verdetto di due reti per parte rende ancora estremamente incerto quello su chi spiccherà il volo verso la finale di Coppa Italia nella gara di ritorno vedendosela poi con la vincitrice tra Inter e Como.

I nerazzurri partono meglio ricamando tre occasioni in meno di un quarto d’ora. Al 4′ Pasalic colpisce al volo su cross di De Roon ma senza esiti apprezzabili. Al 9’Krstovic va a segno di testa su cross dalla destra di Zappacosta ma l’arbitro Manganiello annulla ravvisando una posizione irregolare dell’autore dell’assist. Al 17′ Samardzic, servito da Pasalic, conclude a lato di testa. La Lazio ha un timido tentativo di reazione con Isaksen la cui conclusione al minuto 19 è però ribattuta da Hien. Al minuto 22 Zappacosta, vero elemento ispiratore della manovra atalantina, pennella un cross che Provedel però blocca. Al minuto 34 i bergamaschi proseguono l’offensiva ma il sinistro di Samardzic termina largo. Al 40′ la traversa della porta della Lazio trema per un tiro di Zappacosta che la colpisce su traversone di Bernasconi. Al minuto 46 Pasalic spedisce alto di testa. Più Atalanta che Lazio nel primo tempo che termina però a reti bianche.

In apertura di ripresa, a sorpresa, la Lazio passa in vantaggio al minuto 2 con Dele Bashiru che conclude nel modo migliore una triangolazione con l’ex di turno Maldini. Al minuto 6, però, l’Atalanta si rimette subito in carreggiata con Pasalic che ribadisce in rete una corta respinta di Provedel su precedente tentativo di Samardzic. Al 14′ la Lazio cerca di rimettere la freccia con un tiro dal limite di Taylor che Carnesecchi sventa in corner. Non meglio va a Romagnoli che al minuto 17, di testa, sbuca bene da un corner ma spedisce alto. Un giro d’orologio dopo il solito Zappacosta calcia alto dal limite. Dopo una debole conclusione di Cancellieri al 33′, i padroni di casa si riportano in vantaggio con Dia che approfitta di una maldestra respinta con il petto di Pasalic su cross di Nuno Tavares e infila Carnesecchi. L’Atalanta, però, ha il merito di crederci sino in fondo e al 44′ fissa il risultato sul 2-2 con Musah su suggerimento di Sulemana.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Lazio-Atalanta, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mar 4, 2026

Il Como crea, l’Inter tiene bene, la prima semifinale è 0-0

Mar 4, 2026

Como-Inter, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Mar 3, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.