Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Altri Mondi

Botte da orbi, voli insani e supereroi in azione: a Torino, Clash in Italy fa la storia

Nel weekend appena passato, si è svolto in quel dell’Inalpi Arena di Torino il primo, storio, Premium Live Event della WWE in Italia, Clash in Italy, ed è stato un autentico successo.

Giu 1, 20262 Lettura

La città della Mole è stata completamente invasa da fans provenienti da tutta Italia ma non solo, visto che si sono registrate anche presenze di fan europei e internazionali, pronti a gustarsi uno degli eventi più attesi dell’anno, vista anche la card piena di star importanti della federazione: da Cody Rhodes a Roman Reings, fino ad arrivare agli emergenti Oba Femi e Jacob Fatu, per concludere con il leggendario e pluridecorato campione UFC Brock Lesnar: a Torino, insomma, si respirava l’aria della storia, mista a una passione e un’adrenalina che ha letteralmente incendiato l’arena.

La serata si è aperta con la sfida valida per il titolo WWE fra il campione, Cody Rhodes, e l’austriaco Ghunter, super tifato dal pubblico nostrano, con il primo che ha mantenuto la cintura, ma restano dubbi, in quanto il piede dello sfidante era al di sotto della corda, con questo che invaliderebbe lo schieramento. Errore grossolano a parte, si è proseguito con la seconda sfida di serata: la campionessa WWE Rhea Ripley, che tra l’altro ha anche origini italiane per via dei nonni, nati e cresciuti nel bel paese, ha difeso con successo il suo titolo dall’assalto di Jade Cargill, in quella che era una rivincita di ciò che avevamo già visto a Wrestlemania. E a proposito di rivincite, è arrivato l’attesissimo scontro generazionale fra Brock Lesnar e Oba Femi, con il primo che, sempre a Wrestlemania, era stato annichilito dal gigante nigeriano, arrivando addirittura a ritirarsi, salvo poi un ripensamento che lo ha portato a sfidare nuovamente Oba, che stavolta ha dovuto pagare dazio al sindaco di Suplex City in una cornice, quella italiana, dalla folla letteralmente scatenata per questi due giganti dalle sembianze dei fumetti. Si è poi verificato un avvenimento storico per la nostra nazione, con un cambio di titolo attuato nel quarto incontro di serata, ovvero quello fra la campionessa intercontinentale Becky Lynch e la sfidante Sol Ruca che, al termine di un match adrenalinico e spettacolare, con voli da altezze proibitive, batte l’ormai ex detentrice della cintura e diventa la nuova campionessa intercontinentale.

Nel main event di serata invece, si è svolta la sfida valevole per il titolo di campione mondiale dei pesi massimi fra il campione Roman Reings e lo sfidante Jacob Fatu, in un Tribal Combat, classico incontro samoano che prevede l’uso legale di armi contundenti. Anche questa volta, è stato il campione a mantenere il titolo, al termine di un match spettacolare fra tavoli e barricate distrutti, colpi con la cassetta degli attrezzi e gradini che volavano fuori dal ring.

Avvenimento, quindi, pienamente promosso, con il pubblico italiano che, a costo di ripeterci, è risultato indemoniato: un calore pazzesco che raramente si vede nelle arene di tutto il mondo, a testimonianza di un nuovo boom nel nostro paese che non si vedeva in queste proporzioni dal 2007, e che probabilmente convincerà la federazione di Stamford a ritornare in Italia con un altro evento canonico anche il prossimo anno, o comunque a strettissimo giro.

 

 

0 Shares

Articoli correlati

Addio ad Alex Zanardi, il mondo dello sport piange un simbolo

Mag 2, 2026

Lockdown energetico: il piano del Governo, tornano targhe alterne e smart working

Apr 8, 2026

Ronaldinho incanta Barletta, quante leggende al “Jogo dos Famosos”

Set 6, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.