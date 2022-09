Bundesliga: Bayern altro stop, il Lipsia asfalta il Dortmund

Frena ancora la squadra di Nagelsmann, che forse paga la roboante vittoria di San Siro contro l’Inter di Inzaghi. Va’ detto che a fine primo tempo tutto sembrava andare come da piano gara: al 36’ Alphonso Davies vince un rimpallo sulla fascia sinistra e mette un cross che trova il gioiellino Tel, ex Rennes, non ancora maggiorenne, che di sinistro trova il primo gol in Bundesliga, anzi proprio tra i professionisti. Il francese, pagato 35 milioni, più alcuni bonus, è stato scelto come risposta bavarese alla domanda degli esperti di mercato a proposito di un futuro nuovo Lewandoski. Questo giocatore non è esattamente il nuovo bomber da 40 gol stagionali in Bundes, ma è un talento cristallino che il Bayern ha strappato alla concorrenza della Premier League, a suon di milioni. Quale migliore club e allenatore per Mathys Tel. 7 presenze con il Rennes con 0 gol nella scorsa Ligue 1, ora alla prima da titolare già in gol.

La festa si interrompe quando al 57’ Fuhrich, servito dentro l’area bavarese dal greco Mavropanos, batte Neuer e pareggia la gara. Passano 3 minuti e un altro talento straordinario marca tedesca, Jamal Musiala, da dentro l’area si sposta il pallone sul sinistro e trova l’angolino basso per un gol meraviglioso, quasi un colpo da biliardo per precisione ed esecuzione.

Al 92’ arriva però la terza doccia fredda consecutiva, che conferma la “pareggite” del Bayern. Da un errore difensivo(l’ennesimo di queste settimane), arriva il rigore per lo Stoccarda che il neo-acquisto Guirassy(il fato vuole anche lui ex Rennes) trasforma e fa 2-2 all’Allianz Arena di Munchen, in Baviera. Certamente non è crisi per il Bayern, ma voglio sottolineare come la Bundesliga, specialmente ad inizio stagione, non sia assolutamente già scritta. Questa ne è la prova schiacciante.

Spetta a Freiburg e Union Berlino confermare la mia ipotesi domani, in una super sfida d’alta quota, che deciderà la nuova capolista in Germania. Per il Bayern c’è sicuramente da registrare la difesa, con errori marchiani di posizionamento dei centrali, ma a tutto ci sarà rimedio. Questa squadra è un rullo compressore, capita di avere periodi con meno lucidità difensiva o offensiva, l’importante è lavorare al 100% e posso garantire che Nageslamnn lo fa al 200%. Tanti meriti infine allo Stoccarda di Pellegrino Matarazzo, che trova uno splendido punto e forse si candida per qualcosa oltre la salvezza all’ultima giornata dello scorso anno. Tanti giovani da seguire per la squadra biancorossa, oltre al croato Borna Sosa.

L’altra super partita di questo sabato di Bundes ha visto il nuovo Lipsia di Marco Rose(Ex Monchengladbach e proprio BvB) schiantare il Borussia Dortmund, con molte assenze, per 3-0. La pratica smebra chiusa già al primo tempo con le reti di Willy Orban e di Domenik Szoboslai, che forse, finalmente, avrà molto più minutaggio rispetto a quello avuto con la gestione Tedesco, esonerato dopo la cocente sconfitta contro gli ucraini dello Schaktar in Champions League. Dunque un 1-2 ungherese nel primo tempo viene condito dal gol del maliano Amadou Haidara, che psinge in porta un facile pallone fornitogli da Temo Werner, al minuto 84.

Ottima prestazione generale della squadra della Red Bull, che con marco Rose cambiano assetto tattico con un 3-4-1-2 dove il n 17 ungherese si muove da quarto di sinistra e Forsberg agisce dietro Nkunku e Werner. Bene anche il nuovo acquisto Diallo, ex Psg e Dortmund, che si presta in modo eccellente al ruolo di terzo difensore di destra per tutta la partita, fino al cambio con Gvuardiol. Una vittoria, questa, che vuol dire ricominciare a costruire un percorso che dovrà assolutamente portare i tori rossi alla qualificazione alla Champions League 2023/2024, sempre che davanti continuino a perdere punti….

L’Eintracht, che tanto era sembrato finalmente risorto dalle ceneri dell’Europa League appena vinta, perde in casa con il Wolfsburg, certificando un momento di sterilità offensiva(tra oggi e la gara con lo Sporting) abbastanza incomprensibile, visti lo scorso 4 -0 rifilato al Lipsia. La gara è sancita dal gol del promettente difensore centrale francese Lacroix al 60’. Male sia la difesa che l’attacco dei biancorossi.

Trova un buon punto il Bayer Leverkusen, che respira dopo un inizio davvero tragico, per una squadra pensata per altri obiettivi di classifica. Un pirotecnico 2-2 dove al vantaggio ospite di Demirbay hanno risposto Serdar e Ritcher, ma al 79’ Patrick Schick firma il pareggio e si iscrive alla lotta per il premio di capocannoniere.

Due grandi vittorie invece per Hoffenheim e Schalke 04(4-1 e 3-1), che battono, convincendo, Mainz e Bochum, che rimane ultimo senza una vittoria e senza punti. Continua a sorprenderci la Bundesliga e continuano a segnare, regalando spettacolo e grandi giocate.