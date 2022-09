Bundesliga: Bayern ko! Al Dortmund il derby della Ruhr

Ritorna il campionato tedesco dopo le fatiche della Champions League, Europa League e Conference, che ha portato alcuni strascichi specialmente al Bayern Monaco, che questo pomeriggio alle 15 affrontava la sua nemesi calcistica: l’Augsburg, in un derby di Baviera. I ragazzi di Nagelsmann per la prima volta non segnano in gare ufficiali, e con il gol di Mergim Berisha(ex Fenerbache e Red Bull Salisburgo) vedono realizzarsi davanti a loro il primo KO stagionale, tra le mura dei biancorossi, che firmano così la loro seconda vittoria di fila, senza subire gol. Iniezione di fiducia importantissima per i giocatori guidati dal giovane Maassen, classe 1984, chiamato nel difficile, ma non impossibile compito, di salvare una squadra molto giovane e partita molto male. Per il Bayern un altro stop che segna un campanello d’allarme per I campioni di Germania, straordinari in Coppa, mediocri in campionato, specialmente in queste ultime uscite. Che stiano sottovalutando troppo il campionato? Troppo presto per saperlo.

Si giocava oggi l’ennesima edizione del derby della Ruhr, la zona mineraria-estrattiva più famosa della Germania, tra Borussia Dortmund e Schalke 04, in casa dei gialloneri. Una vittoria agrodolce per i terribili ragazzi di Terzic, che perdono per infortunio Marco Reus nel primo tempo. Il capitano viene portato via in barella e si teme per lui un lungo stop. Fortunatamente la prestazione dell’attuale capolista è stata tale da sopperire all’assenza del suo front-man, anche se lo Schalke 04 ha pensato esclusivamente a difendersi nel corso dei 90 minuti più recupero. Ci pensa il gioavanissimo Moukoko, che di testa su bellissimo invito di Julian Brandt, firma il vantaggio. Grande arma dalla panchina il giovane tedesco-camerunense, lui come Adeyemi, che da grande vitalità all’attacco giallonero nel secondo tempo. Ottima prova dell’ex Koln Ozcan, nazionale turco che in mezzo al campo mette ordine e detta legge per tutta la partita.

No basta invece la vittoria in Champions per far tornare il sorriso a Leverkusen. Le Aspirine di Soane non sono andati oltre il pareggio contro un Werder Brema che fuori casa riesce sempre a dare del filo da torcere alle sue avversarie. Non basta il gol di Demirbay per uscire dalla zona retrocessione. Inizio davvero da incubo, che non sembra finire.

Nell’altalena di emozioni che ci ha coinvolti nel raccontarlo in questo inizio di stagione, l’Eintracht Frankfurt torna alla vittoria, anche questa esterna, bissando il grande successo in terra francese a Marsiglia, al Nuovo Velodrome, nei gironi di Champion. Un ottimo 1-3 alla Mercedes Benz Arena di Stuttgart contro lo Stoccarda di Pellegrino Matarazzo. Le reti degli ospiti di Rode, Kamada e Jakic, ex Dinamo Zagreb, fanno valere 0 il gol di Tomas, su assist del ricercatissimo Borna Sosa. Terzino croato interessantissimo. Ora l’Eintracht, in attesa delle gare di Union e Freiburg di domani, è a -4 dalla vetta, ma specialmente è a -1 dal Bayern Munchen.

Il posticipo del sabato invece regala l’ennesima scoppola subita dal Lipsia durante questo inizio di stagione molto negativo. A Gladbach, i bianconeri di Stindl, Hoffmann e Marcus Thuram rifilano un 3-0 senz’appello ai tori rossi di Leizpig. Alla doppietta di Hoffmann segue il gol dell’ex Rennes e nazionale algerino Bensebaini. Il nuovo e giovane Borussia Monchengladbach riparte dai veterani, quali Hoffamnn e Bensebaini e si conferma una mina vagante nelle zone alte della classifica, insieme all’Hoffenheim a 12 punti.

Concludiamo la rassegna del Sabato ricordando il pareggio per 1-1 nell’anticipo di venerdì tra Mainz ed Herta Berlino, che serve più agli ospiti in chiave salvezza e anche in ottica di una compattezza da trovare per risalire la classifica, da parte degli uomini di Sandro Schwarz.