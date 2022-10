Bundesliga: Cade lo Schalke contro l’Augsburg, pari Hoffenheim

Non si fanno male a Berlino Hertha e Hoffenheim, che nel primo tempo trovano entrambi la via del gol. Ci pensa infatti il solito Ondrej Kramaric, su assist del turco Ozan Kabak, con un passato anche allo Schalke 04. Sul finire del tempo la squadra di casa trova il gol con Lukebakio, al terzo gol in campionato. Non succede altro nella ripresa ed arriva un pari che serve forse più all’Hertha, che continua il suo percorso di imbattibilità, con 5 risultati utili consecutivi(3 pareggi, 1 vittorie). Inizia a farsi vedere il buonissimo lavoro di Sandro Scwharz. Per l’Hoffenheim un pari che lo fa arrivare a pari punti con l’Eintracht, stagnando quindi in zona Europa, la squadra berlinese rimane al quattordicesimo posto.

Nell’ultima gara della giornata si sfidavano Schalke e Augsburg, in uno scontro dal sapore di lotta salvezza. Schalke 04 quart’ultimo e Augsburg con 3 punti sopra in classifica. Protagonista nel primo tempo, e anche uomo partita, è Ermedin Demirovic, ex Friburgo, arrivato in Baveria nello scambio che ha portato Gregoritsch a giocare per l’attuale co-capolista. Il bosniaco, utilizzato come seconda punta, ha confezionato una doppietta clamorosa in 20 minuti alla Ventils Arena. Ma lo Schalke non scompone e la riapre prima della fine del tempo, con l’esperto Terodde. Arriva anche il pari al 63’ Krauss, centrocampista classe 2001 alla prima segnatura in Bundesliga. Arriva anche la doppia ammonizione per Mergim Berisha, punta centrale della squadra ospite. Ma in inferiorità numerica l’Augsburg trova il 2-3 con Hahn, esterno tedesco, con una vita in Bundesliga, classe 90’.

Arriva così una vittoria fondamentale per la squadra bavarese che si porta a 12 punti, il doppio dello Schalke 04, che per ora rimane quart’ultimo in campionato, ma con una prestazione d’orgoglio che fa ben sperare per il futuro. Va comunque registrata assolutamente la difesa per gli uomini di Kramer. Da sottolineare come invece Demirovic, mattatore della gara, sia ormai alla quarta segnatura stagionale. Un calciatore in evoluzione visto che in 2 stagioni a Friburgo aveva collezionato in totale 7 gol con 9 assist. Chissà che possa arrivare in doppia cifra nella sua posizione di ala sinistra. Calciatore da seguire, il bosniaco classe 98’.