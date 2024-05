Bundesliga: Crollo Dortmund, Gladbach salvo, il Colonia ci crede

Al RheinEnergieStadion è successo di tutto. Non paga la scelta dell’Union Berlino di esonerare l’allenatore croato Nenad Bjelica lo scorso 6 Maggio dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Bochum. Una falsa partenza quella del subentrato Marco Grote (ha già guidato la squadra in questa stagione ad interim) che aveva illuso tutti conquistando inizialmente il doppio vantaggio al 19′ contro il Colonia. Dopo infatti aver incanalato la gara nel verso giusto complice le reti di R. Knoche e il rigore di K. Volland nel giro di 4 minuti, al 45′ arriva la rete dei padroni di casa che rispondono con la stessa moneta dagli 11 metri con F. Kainz. E con un’occasione registrata per parte, prima in favore dei “caproni” al 50′ e poi al 68′ in favore degli avversari con Gosens che di testa colpisce la traversa, negli ultimi minuti ad un passo dalla retrocessione certa, arriva la svolta per il Colonia il quale prima trova il pareggio al 87′ con l’incornata di S. Tigges e poi il gol vittoria in pieno recupero al 90+3′ con D. Downs sempre di testa. La squadra di T. Schultz rimane quindi ancora a galla, quella di Grote invece a forte rischio consegna la salvezza matematica al Gladbach. Nel caso di arrivo a pari punti tra Colonia e Union Berlino, determinante sarà la differenza reti che vede momentaneamente l’Union in vantaggio di 3 reti.

Il Friburgo si ferma contro l’Heidenheim, perde terreno e rischia di perdere il settimo posto che vale la Conference League. Un gradino sotto c’è l’Hoffenheim a -2 e se dovesse battere l’ultima della classe, li scavalcherebbe di un punto ad una giornata dalla fine. All’Europa-Park Stadion si decide tutto nella prima frazione. All’1-0 targato da R. Doan con una frustrata aerea alla mezz’ora di gioco, risponde a distanza di 8 minuti K. Sessa su azione personale. Nel secondo tempo gli uomini di C. Streich tentano in tutti i modi il sorpasso ma tra il palo di M. Gulde, la parata dell’estremo difensore su Gregoritsch e la traversa scheggiata da Grifo, il pallone non entra e il punteggio non va oltre l’1-1.

Pareggiano 1-1 anche Borussia Monchengladbach-Eintracht Francoforte. Al Borussia Park come a Friburgo, si è aperta e chiusa la gara nel parziale. Dopo la rete di R. Hack al 9′ a sbloccare il risultato, le “aquile” hanno risposto a tono e in seguito a due occasioni create da Ebimbe e Ekitike entrambe fuori, acciuffano il pari proprio con il centrocampista francese al 35′. Nella ripresa calano i ritmi e ambedue le squadre si accontentano dell’1-1. Il Gladbach quindi complice la sconfitta dell’Union Berlino ottiene la salvezza certa ma sugli spalti l’umore non è dei migliori a causa del ritiro all’età di 33 anni della sua bandiera in maglia numero 7 Patrick Hermann detto il “Flaco”.

1-1 anche tra Lipsia e Werder Brema. All’unica occasione dei primi 45 minuti, sono i “Bianco-Verdi” a portarsi avanti al 36′ grazie all’autogol del centrocampista austriaco N. Seiwald. Nella seconda parte di gara i “tori rossi” reagiscono e dopo la super parata del portiere tedesco M. Zetterer al 47′ sulla testata di C. Baumgartner, al 61′ agganciano l’1-1 con M. Simakan. Al 90+4′ il Brema ha l’occasione per il colpaccio con J. Stage ma l’estremo difensore non si è lasciato superare. E con un Brema già salvo, il Lipsia complice la sconfitta del Dortmund resta definitivamente al quarto posto.

Il Mainz torna al successo, stende 3-0 il Borussia Dortmund, scavalca l’Union Berlino, si porta a +2 e vede la salvezza. Contro la formazione di Terzic mentalmente fermi ancora ai festeggiamenti di Martedì che li ha visti trionfare sul PSG con conseguente accesso in finale a Wembley il prossimo 1°Giugno, per il Mainz non è stato particolarmente complicato vincere e convincere. Secco 3-0 con le reti di L. Martins e la doppietta di L. Jae-sung e pratica chiusa già al primo tempo. Il secondo non regala invece particolare entusiasmo, il gol annullato per fuorigioco a Y. Moukoko al 53′ è l’unica occasione. Gli “Zerocinque” così mettono un mattone importante per la salvezza. Sabato prossimo, nell’ultima giornata voleranno a Wolfsburg.