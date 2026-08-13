Bundesliga, guida alla stagione 26/27: Bayern ancora da battere, Dortmund e Lipsia inseguono

La Bundesliga 2026/27 riparte venerdì 28 agosto, con il Bayern Monaco ancora una volta nel ruolo di squadra da battere. I bavaresi arrivano da un campionato dominato e puntano a confermare la propria egemonia, mentre Borussia Dortmund e RB Lipsia partono come le principali alternative nella corsa al Meisterschale.

Prima del campionato ci sarà però spazio per il primo scontro diretto della stagione. Il 22 agosto Bayern Monaco e Borussia Dortmund si affronteranno nella Franz Beckenbauer Supercup al Signal Iduna Park, antipasto di una Bundesliga nella quale le inseguitrici proveranno a ridurre il divario dalla squadra campione. Alle spalle delle tre principali candidate attenzione soprattutto al Bayer Leverkusen, mentre Stoccarda, Eintracht Francoforte e Hoffenheim puntano alla zona europea.

Bundesliga 2026/27, calendario e date: si parte il 28 agosto con Bayern-Stoccarda

La 64ª edizione della Bundesliga inizierà ufficialmente venerdì 28 agosto 2026 e terminerà il 22 maggio 2027, dopo le tradizionali 34 giornate. Il calendario è stato posticipato rispetto alle consuete tempistiche anche per gli effetti del Mondiale, concluso il 19 luglio. Ad aprire il campionato saranno i campioni in carica del Bayern Monaco contro lo Stoccarda all’Allianz Arena, mentre il Borussia Dortmund debutterà il giorno successivo in casa contro l’Amburgo. La stagione agonistica tedesca comincerà però una settimana prima. Sabato 22 agosto alle 20.30 il Signal Iduna Park ospiterà la Franz Beckenbauer Supercup tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

I bavaresi partecipano alla competizione dopo aver conquistato sia Bundesliga sia Coppa di Germania. Per questo motivo a sfidarli sarà il Borussia Dortmund, secondo classificato nell’ultimo campionato. Le partite del primo turno di DFB-Pokal delle due squadre sono state rinviate all’1 e 2 settembre. Tra le date da segnare c’è anche il primo Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, previsto nel weekend tra il 30 ottobre e il 1° novembre all’Allianz Arena.

Il calendario prevede inoltre una pausa invernale: dopo le partite di dicembre, la Bundesliga tornerà in campo l’8 gennaio 2027. Non sono invece previste gare di campionato nel weekend del 1° maggio, con un turno infrasettimanale programmato tra il 2 e il 4 marzo.

Bayern Monaco da record, Dortmund e Lipsia provano a ridurre il divario

Il Bayern Monaco parte come grande favorito per la Bundesliga 2026/27. La squadra bavarese arriva da un’annata nella quale ha imposto un ritmo difficilmente sostenibile per le avversarie, conquistando il titolo con 16 punti di vantaggio e stabilendo il record di 122 gol realizzati in campionato.

Il riferimento offensivo rimane Harry Kane, reduce da un’altra stagione ad altissimo rendimento. Il centravanti inglese resta al centro del progetto del Bayern e il club sta lavorando per prolungare ulteriormente il suo contratto. Accanto a Kane c’è Michael Olise, ormai diventato uno dei giocatori centrali della squadra. Le prestazioni dell’esterno francese hanno attirato l’interesse delle principali società europee, ma il Bayern non intende privarsene e lo considera un elemento fondamentale per continuare il ciclo vincente.

La prima rivale resta il Borussia Dortmund, che avrà subito la possibilità di misurarsi con i campioni nella Supercoppa. Dopo il secondo posto della scorsa stagione, l’obiettivo del BVB è trasformare la continuità mostrata in campionato in una vera corsa al titolo. Il Dortmund riparte da giocatori come Nico Schlotterbeck e Felix Nmecha, chiamati ad assumere un ruolo ancora più importante negli equilibri della squadra. Il primo Klassiker di Monaco rappresenterà uno dei primi esami per capire se il divario con il Bayern sia realmente diminuito.

Tra le squadre chiamate a inserirsi nella corsa c’è anche l’RB Lipsia. Il club vuole tornare stabilmente ai vertici e ha lavorato per aumentare qualità e alternative nella rosa. Tra i giocatori da seguire figurano Brajan Gruda e Fisnik Asllani, mentre a centrocampo Rocco Reitz può aggiungere dinamismo e intensità. Il Bayern parte dunque con un vantaggio evidente, ma Dortmund e Lipsia rappresentano le due squadre con maggiori possibilità di mettere pressione ai campioni.

Bundesliga 2026/27, le favorite: Leverkusen mina vagante, corsa aperta per l’Europa

Subito dietro il terzetto principale si colloca il Bayer Leverkusen, una delle maggiori incognite della Bundesliga 2026/27. Dopo i cambiamenti dell’ultimo periodo, la capacità di assimilare rapidamente le indicazioni del nuovo staff tecnico sarà determinante per capire se il Leverkusen potrà inserirsi nella lotta per le prime posizioni.

Tra i giocatori chiamati a incidere c’è Malik Tillman, tornato in Bundesliga e pronto ad assumere un ruolo importante nel nuovo progetto tecnico. Il potenziale della rosa rende il Bayer una possibile mina vagante nella corsa Champions. Lo Stoccarda, quarto nell’ultimo campionato, proverà invece a confermarsi nella parte alta della classifica. Deniz Undav resta uno dei riferimenti offensivi, mentre il club ha continuato a investire anche sui giovani per mantenere competitivo l’organico.

Nella corsa all’Europa rientra anche l’Eintracht Francoforte, chiamato a ritrovare continuità dopo una stagione con risultati alterni. Discorso simile per l’Hoffenheim, che punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della Bundesliga.

La griglia iniziale resta comunque dominata dal Bayern. Dopo una stagione chiusa con numeri da record, i bavaresi partono con l’obiettivo di confermarsi campioni di Germania e continuare un ciclo che le rivali proveranno a interrompere. Il Borussia Dortmund appare la prima alternativa, mentre il RB Lipsia punta a inserirsi stabilmente nella corsa al vertice. Più difficile da valutare il Bayer Leverkusen, che potrebbe però cambiare gli equilibri se riuscirà a trovare rapidamente continuità.

Il primo verdetto arriverà ancora prima dell’inizio del campionato. La Franz Beckenbauer Supercup del 22 agosto tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco offrirà subito un confronto diretto tra le prime due dell’ultima Bundesliga. Sei giorni dopo inizierà la corsa al Meisterschale, con il Bayern davanti a tutti e le inseguitrici chiamate a dimostrare di poter finalmente ridurre il divario.