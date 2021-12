Bundesliga: Haaland trascina il Dortmund, Eintracht vittoria di forza

Il mercoledì di campionato si apre col blitz esterno dell’Eintracht sul campo del Borussia Monchengladbach al termine di una partita avvincente. I padroni di casa passano in vantaggio in avvio di partita con Florian Neuhaus ma vengono raggiunti proprio nel minuto di recupero della prima frazione da un gol di Borre. La partita si incendia definitivamente nella prima fase della ripresa, prima col botta e risposta caratterizzato dal vantaggio degli ospiti firmato da Lindstroem seguito dal pareggio su calcio di rigore di Bensebaini, e infine dall’immediato ritorno in vantaggio degli uomini di Glasner con Daichi Kamada. Per l’Eintracht si tratta della seconda vittoria consecutiva, che la aiuta ad inserirsi nel gruppone in corsa per le zone europee, mentre il Monchengladbach incappa del quarto ko di seguito, che aggrava la crisi di risultati e soprattutto di classifica.

Tiene il secondo posto il Borussia Dortmund con una vittoria netta ma più sofferta del previsto contro il fanalino Greuther, reduce dal primo successo contro l’Union Berlino. Dopo un rete annullata ad Hazard ci pensa il solito Haaland a risolvere la partita per la formazione di Marco Rose con una doppietta. Il fuoriclasse norvegese giunge a quota 13 gol in campionato. Nel finale Malen sigla il definitivo 3-0.

Altra occasione persa per il Bayer Leverkusen. I rossoneri, dopo il clamoroso tracollo di 10 giorni fa il casa dell’Eintracht, buttano via un’altra vittoria dopo essere stati in vantaggio di due gol perdendo un’ulteriore occasione per consolidare il proprio piazzamento in zona Champions League. Dopo un’ora di gioco l’ennesima doppietta di Patrick Schick, giusto a 16 reti in Bundesliga, sembrava aver chiuso la pratica. Invece negli ultimi dieci minuti gli ospiti, prima riaprono il match con Stiller, infine tre minuti dopo raggiungono gli avversari con Munas Dabbur. L’Hoffenheim, reduce da 4 vittorie consecutive, prosegue il suo momento più che positivo che lo porta a consolidare il quarto posto.

Continua a non decollare il campionato del Lipsia, incapace di gestire il risultato in casa dell’Ausburg, dopo essere passati in vantaggio dopo venti minuti con Andre Silva. I padroni di casa riequilibrano il risultato a 4 minuti dalla fine con un calcio di rigore trasformato da Caligiuri. L’Ausburg raggiunge lo Stoccarda al quart’ultimo posto, mentre il Lipsia non riesce ancora a risalire in posizioni più consone al valore della sua squadra. Pareggio incolore tra Union Berlino e Friburgo che, se da una parte conferma ancora una volta la mancanza di continuità dei berlinesi, dall’altra fa perdere alla squadra di Christian Streich la quarta posizione dopo un splendido inizio di stagione.