Bundesliga: Il Bayern cade a Francoforte, il Bvb schianta lo Schalke

La 22.ma giornata di Bundesliga si apre con la vittoria del Wolfsburg sul campo dell’Arminia Bielefeld nell’anticipo del venerdì. Gli uomini di Glasner travolgono i padroni di casa con un netto 0 a 3 frutto della doppietta di Renato Steffen (29’, 47’) e della rete di Arnold al 54’ su assist di Weghorst. I biancoverdi si portano al terzo posto in classifica con 42 punti, mentre la squadra di Neuhaus rimane a quota 18 punti con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il sabato pomeriggio regala alcuni risultati importanti e inaspettati: il Bayern Monaco capolista perde 2 a 1 alla Commerzbank Arena contro l’Eintracht e regala al Lipsia, che gioca domani in trasferta a Berlino, l’occasione di accorciare in classifica e riaprire i giochi. La squadra di Hutter parte forte e al 12’ sblocca la partita con il gol di Kamada, servito dal solito Kostic che arriva a sette assist in campionato; proprio Kamada al 31’ mette in moto Amin Younes che si accentra e scarica un gran destro all’incrocio dei pali battendo un incolpevole Neuer. Nella ripresa, la squadra di Flick cerca la rimonta come nel turno scorso, ma dopo il gol di Lewandowski al 53’, i bavaresi non riescono a sfondare la difesa degli avversari, che portano a casa i tre punti. L’Eintracht aggancia il Wolfsburg a quota 42, mentre il Bayern rimane primo con 49 punti.

Al Borussia Park il Magonza sorprende il Borussia Moenchengladbach battendolo con il punteggio di 1 a 2. Ospiti in vantaggio al 10’ con Onisiwo, ripresi al 26’ dalla rete di Stindl, decimo gol in campionato per l’attaccante tedesco, e definitivamente avanti con il gol di Stoger all’86. Il Magonza si porta a -1 dal quartultimo posto che vale la salvezza, Gladbach fermo all’ottavo posto con 33 punti. Supera la squadra di Rose l’Union Berlin, che vince in trasferta a Friburgo con un gol di Promel (64’) e si porta al settimo posto in classifica con 33 punti. Il decimo gol in campionato di Sasa Kalajdzic (49’) regala allo Stoccarda la vittoria in casa del Colonia, la sesta vittoria in trasferta del suo campionato.

Chiude il sabato pomeriggio il derby della Ruhr tra Schalke e Borussia Dortmund, vinto dalla squadra di Terzic con un pesante 0 a 4. Sblocca la gara al 42’ del primo tempo un bel destro di Jadon Sancho, mentre due minuti più tardi l’esterno inglese sforna l’assist per la splendida girata di Erling Haaland. Nel secondo tempo, i gialloneri spingono ancora sull’acceleratore e trovano il terzo gol con una splendida azione corale finalizzata dal portoghese Guerreiro e infine anche il quarto gol, ancora con Haaland, che deve solo appoggiare in porta il pallone di Bellingham.

Per Haaland sono 17 i gol in campionato, 43 gol in 43 partite col Borussia Dortmund in poco più di un anno, numeri pazzeschi per il norvegese. Il Borussia sale a quota 36 punti al sesto posto in classifica, mentre la situazione per lo Schalke si fa drammatica con i Royal Blues fermi a 9 punti.