Bundesliga: Lipsia ko, il Bayern sabato può diventare campione

Nel bel mezzo delle discussioni e delle polemiche riguardo alla nascita (e il possibile aborto) della SuperLeague Europea, in Germania si apre la trentesima giornata di Bundesliga, che si appresta a fornire i primi verdetti, sia per quanto riguarda la squadra campione che per quanto riguarda la prima retrocessa. Andando in ordine cronologico, il Lipsia alle 18.30 cade in casa del Colonia con una clamorosa doppietta di Hector, simbolo delle caprette, che centrano una vittoria che mancava addirittura dal 6 febbraio, e quanto mai importante in ottica salvezza, con l’Hertha Berlino (diretta concorrente) che non giocherà questa giornata, così come non ha giocato la scorsa né giocherà la prossima causa covid: ogni discorso, quindi, è quanto mai congelato, in preda agli odiosi “asterischi” in classifica.

Per quanto riguarda il Lipsia è una sconfitta pesante: la squadra della RedBull dice addio ad ogni possibile sogno di rimonta sul Bayern Monaco, che dal canto suo, mette subito le cose in chiaro nella sua partita contro il Bayer Leverkusen, ammazzando la partita in 13 minuti con i gol di Chupo-Moting e Kimmich: se i bavaresi saranno in grado di ripetersi contro il Mainz, sabato vinceranno il nono titolo consecutivo.

Vince anche l’Arminia Bielefeld, ottenendo una vittoria cruciale in chiave salvezza, anche se è difficile leggere la classifica proprio a causa della situazione di Berlino, contro il malcapitato Schalke 04, che non sembra interessato da tali discorsi, trovandosi a -13 dalla squadra della Capitale. Infine, l’Eintracht batte l’Augsburg per 2-0, mettendo in ghiaccio il posto Champions dopo la sconfitta clamorosa di Gladbach per 4-0: vantaggio in questo momento di 7 punti sul Borussia Dortmund, in attesa della partita contro l’Union Berlino, avversario tutt’altro che semplice.