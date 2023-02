Bundesliga: Il Bayern si riprende la vetta, pari Leverkusen

Il Bayern Monaco gioca un primo tempo spettacolare, domina la partita e con un netto 3 a 0 archivia la pratica Union Berlin già nella prima frazione di gara, anche se la prima vera occasione della partita è per gli ospiti; al quarto d’ora azione di Laidouni, che avanza nella zona centrale del campo, arriva fino al limite dell’area, serve sulla sinistra l’arrivo di Roussilon, ma il tiro cross del numero 26 viene bloccato a terra da Sommer, da qui in poi inizia il dominio dei padroni di casa che, dopo numerose occasioni create, alla mezz’ora trovano il vantaggio; cross perfetto dalla destra di Coman e colpo di testa vincente di Choupo-Moting, per il gol dell’1 a 0.

L’Union non riesce a reagire, non riesce a uscire dalla propria metà campo e a 5 minuti dalla fine del primo tempo, arriva il raddoppio; da un colpo di testa in anticipo di De Ligt, la palla finisce sui piedi di Muller che con una grande giocata, manda in porta Coman, l’attaccante francese si trova a tu per tu con l’estremo difensore, lo salta e sigla il gol del 2 a 0, raddoppio e tripudio Bayern. Ma non è finita qui perché nei minuti di recupero del primo tempo, la squadra di Nagelsmann serve anche il colpo del definitivo ko per l’Union Berlin, ed è sempre il solito Coman, il giocatore sicuramente più in forma dell’ultimo periodo per i bavaresi, a dare il via alle danze, conquista un pallone in area di rigore, serve l’accorrente Muller, che arriva sul fondo e crossa in area di rigore per Musiala, il capocannoniere del Bayern, non può sbagliare e da pochi passi segna il gol del 3 a 0, festeggiando nel migliore dei modi il suo ventesimo compleanno.

Il secondo tempo è pura formalità, il Bayern Monaco gestisce in maniera perfetta la partita, riesce a non subire gol e riesce a mettere in cassaforte tre punti importantissimi, una vittoria importantissima in uno scontro diretto, rispedisce l’Union Berlin a tre lunghezze di distanza e risponde al Borussia Dortmund, tornando a prendersi la vetta, le due squadre adesso si trovano appaiate a 46 punti, ma il Bayern al momento è in testa per differenza reti.

Nell’altro posticipo domenicale di Bundesliga, Friburgo e Bayer Leverkusen non si fanno male, pareggiano 1 a 1 con un gol per tempo; per i padroni di casa il vantaggio viene siglato al minuto 28’ dal solito Grifo, mentre il Bayer pareggia la partita al minuto 67’ grazie alla rete di Azmoun; Friburgo che con questo pareggio si conferma quinta forza del campionato a quota 41 punti, mentre la squadra di Xabi Alonso scivola in undicesima posizione a quota 28 punti.