Bundesliga: Il Bayern torna in testa, frena l’Union. Schalke ok

Nella ventitreesima giornata di Bundesliga il Bayern vince 2 a 1 in casa dello Stoccarda con un gol per tempo, al 39’ apre le danze De Light, al 62’ raddoppia Choupo-Moting, lo Stoccarda prova a tornare in partita con il gol di Perea a due minuti dal 90esimo ma ormai è troppo tardi; la squadra di Negelsmann conquista tre punti fondamentali per tornare in testa alla classifica (a pari punti con il Dortmund) e si prepara così al meglio per il ritorno degli ottavi di Champions di mercoledì contro il Paris Saint-Germain.

Chi invece non sa più vincere è l’Union Berlin, dopo un inizio di 2023 col botto, con 5 vittorie consecutive e un primato in classifica che si avvicinava sempre di più, è arrivato un altro pareggio contro il Colonia per 0 a 0, adesso sono tre le partite senza vittoria, sono tre le partite senza trovare la rete e soprattuto le inseguitrici, Lipzia e Friburgo che si stanno avvicinando sempre di più. Continua a sorprendere lo Schalke 04, seconda vittoria consecutiva, vittoria di oggi che vale doppio, perché arrivata contro una diretta concorrente, la squadra di Thomas Reis, vince 2 a 0 sul campo del Bochum, grazie all’autorete di Riemann al 45’ e al raddoppio di Bulter al minuto 79, conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza, agganciando in classifica proprio la squadra di Thomas Letsch, a quota 19 punti.

Vince ancora il Mainz, alla sua quarta vittoria consecutiva, batte l’Hoffenheim per 1 a 0 grazie alla rete di Martins arrivata al 37esimo del primo tempo e vola a quota 35 punti al settimo posto in classifica, mentre per la squadra di Matarazzo continua il periodo di crisi, con oggi è arrivata la sesta sconfitta consecutiva, la vittoria manca ormai da 13 gare e ora più che mai la posizione in classifica si fa sempre più preoccupante. Vittoria importante anche per l’Augsburg, che piega 2-1 il Werder Brema, i padroni di casa vanno subito in vantaggio grazie alla rete di Drena Beljo, arrivata dopo appena cinque minuti, il Werder però non si fa abbattere e reagisce immediatamente, dopo poco più di dieci minuti trova il gol del pareggio con la rete di Stage, dopo un grave errore del portiere Gikiewicz. L’Augsburg però nella ripresa si rimette davanti e vince la partita con la rete segnata da Maier al minuto 46’; la squadra di Maassen sale con questa vittoria a 27 punti in classifica a -3 punti proprio dal Werder Brema.

Termina a rete bianche la sfida tra Borussia M’gladbach e Friburgo, con i padroni di casa che con questo pareggio salgono a quota 30 punti al nono posto in classifica, mentre la squadra di Streich perde l’occasione per effettuare il sorpasso ai danni del Lipsia, sconfitto ieri sul campo del Dortmund e si deve accontentare di un punto che comunque permette al Friburgo di portarsi al quarto posto in classifica a quota 42 punti, proprio al pari del Lipsia.