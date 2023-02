Bundesliga: Il Dortmund aggancia la vetta, si ferma l’Union Berlino

Si ferma, dopo cinque vittorie consecutive, la rincorsa dell’Union Berlin, che viene fermato in casa dal fanalino di coda Schalke 04, al quarto 0 a 0 nelle ultime quattro gare di Bundesliga, sprecando una grande occasione per il sorpasso in classifica ai danni del Bayern Monaco, sconfitto ieri sul campo del Borussia M’gladbach. Una gara dalle poche, pochissime emozioni, i padroni di casa tengono il possesso palla per gran parte della gara, ma non riescono a creare occasioni nitide per portarsi in vantaggio, lo Schalke si difende bene, prova a far male con qualche ripartenza ma senza grande successo, l’ Union Berlin sfiora il vantaggio solamente a nove minuti dal termine, con Siebatcheu, servito da Becker, ma la partita rimarrà in parità fino alla fine. Finisce così 0 a 0, è un pareggio che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che non approfittano del crollo dei bavaresi e si limitano ad agganciarli a quota 43 punti, lo Schalke invece resta ultimo in classifica con 13 punti.

Chi invece approfitta dei passi falsi di Bayern e Union Berlin è il Borussia Dortmund, alla quinta vittoria di fila in campionato dal rientro dopo la sosta mondiale, batte 4 a 1 l’Herta Berlino e si conferma come una delle squadre più in forma in questo momento in Bundesliga; i gialloneri chiudono la pratica già nella prima metà del primo tempo, con le reti del solito Adeyemi e di Malen. L’ Herta però non alza bandiera bianca, prova a riaprire la gara a inizio ripresa con il gol di Tousart, ma Reus a un quarto d’ora dalla fine e Brandt al minuto 90’ chiudono la partita sul risultato di 4 a 1; il Dortmund aggancia così Bayern e Union Berlin in testa al campionato a quota 43 punti, mentre l’Herta, dopo la bella vittoria di domenica scorsa contro il Borussia M’gladbach, non riesce a ripetersi e resta ancorato al penultimo posto in classifica a quota 17 punti.

Colpo esterno del Mainz, che vince per 3 a 2, una partita pazzesca sul campo del Bayer Leverkusen, una partita dalle mille emozioni; si parte subito forte, al 20esimo del primo tempo il direttore di gara, dopo un consulto al Var, concede ai padroni di casa un calcio di rigore, conquistato da Azmoun ma sbagliato da Tapsoba, rigore parato e partita che rimane sullo 0 a 0. 6 minuti più tardi è il Mainz a passare in vantaggio grazie al destro di Anthony Caci; passano pochi istanti e al minuto 32’ arriva il pareggio del Bayer, assist di Azmoun per Amiri, che non sbaglia e di destro sigla il gol del momentaneo pareggio. Il primo tempo sembra chiudersi sul risultato di 1 a 1, ma nei minuti di recupero il Mainz trova il gol del sorpasso, con Barreiro che di sinistro, su suggerimento di testa di Jae-Sung Lee, indirizza la palla nell’angolino per la rete dell’ 1 a 2. La ripresa riparte come era finita la prima frazione di gioco, altre emozioni e il Bayer al minuto 58’ trova il gol del pareggio con Patrik Schick, gol che però non basta ad evitare la sconfitta, perchè al minuto 80’ Adli commette un fallo in area, fallo dal quale scaturisce un calcio di rigore per il Mainz e la conseguente espulsione per l’attaccante del Bayer, rigore che viene trasformato da Ingvartsen, per il definitivo 2 a 3.

Il Mainz vince una partita fondamentale, tre punti che permettono alla squadra di Svensson di portarsi a un punto proprio dal Bayer Leverkusen, che dopo la brutta sconfitta di giovedì in Europa League contro il Monaco, subisce un altra sconfitta tra le mura amiche, la squadra di Xabi Alonso rimane così al nono posto in classifica a quota 28 punti.