Bundesliga: Il Dortmund batte il Lipsia e si prende la vetta

In attesa del Bayern, il Borussia Dortmund si prende il primo posto in solitaria di Bundesliga battendo 2-1 il Lipsia. Al Signal Iduna Park, decidono il rigore di Reus (21′) ed Emre Can (39′), mentre non basta il tap-in al 74′ di Forsberg per gli ospiti. I gialloneri salgono così a 49 punti, mettendo pressione ai bavaresi impegnati in casa dello Stoccarda, mentre gli uomini di Rose restano a quota 42 e rischiano ora il quarto posto.

Serata perfetta per il Borussia Dortmund, che al Signal Iduna Park vince 2-1 contro il Lipsia il big match che inaugura la 23esima giornata di Bundesliga. I gialloneri sembrano subito passare in vantaggio, ma la rete al 13′ di Brandt viene annullata per fallo di mano. Sette minuti dopo, arriva comunque l’1-0: segna Reus dal dischetto dopo il fallo in area del portiere Blaswich, che dagli undici metri non riesce ad evitare il vantaggio dei padroni di casa. Il raddoppio arriva poco prima dell’intervallo: al 39′ è 2-0 grazie a Emre Can, che conclude sugli sviluppi di calcio di punizione e insacca anche per via della leggera deviazione di Schlager.

Nella ripresa, però, gli ospiti accorciano le distanze grazie al tap-in sulla linea di porta di Forsberg, bravo a insaccare l’ottimo cross proprio di Schlager e a riaprire i giochi al 74′. La formazione di Rose tenta il tutto per tutto inserendo nel finale Werner e Kampl per Nkunku e Haidara, ma il forcing non premia il Lipsia, che resta a 42 punti e rischia ora il sorpasso al quarto posto a opera del Friburgo, che sfiderà il Borussia M’Gladbach. Sale a quota 49, invece, il Borussia Dortmund: per la formazione di Terzic, che può ora pensare al ritorno di Champions contro il Chelsea, è l’ottava vittoria consecutiva in campionato. Nel 2023, considerando tutte le competizioni, sono arrivati solo successi: e ora il Bayern è costretto a replicare in casa dello Stoccarda per non regalare il primo posto in solitaria ai gialloneri.