Bundesliga: Il Dortmund batte il Lipsia, torna a vincere lo Schalke

La quindicesima giornata di Bundesliga si è aperta con la vittoria del Borussia Moenchengladbach ai danni del Bayern Monaco nell’anticipo del venerdì. Partita incredibile al Borussia Park, con i padroni di casa che vanno sotto di due gol, prima il rigore di Lewandowski al 20’ e poi il gran destro di Goretzka al 26’, ma riescono a rimettere in equilibrio la partita già prima dell’intervallo grazie alla doppietta di Hofmann (35’ e 45’), bravo a sfruttare due invenzioni di Stindl. La rimonta è completata al 49’ quando Neuhaus fulmina Neuer per il 3 a 2. Bayern che rimane a 33 punti in classifica, mentre il Borussia sale a quota 24.

Il Bayer Leverkusen non approfitta del passo falso dei bavaresi e pareggia in casa con il Werder Brema 1 a 1. Gli ospiti vanno anche in vantaggio con il gol dell’ex Toprak al 52’, ma ci pensa Patrik Schick a pareggiare i conti. La squadra di Bosz manca la vittoria per la terza partita consecutiva e resta terza con 29 punti, mentre il Werder conquista un punto prezioso in ottica salvezza e sale a quota 15 punti. Il match tra Union Berlino e Wolfsburg finisce con un punto per parte tra due squadre che puntano la qualificazione europea. L’Union Berlino non riesce a portare a casa la vittoria nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo e impatta 2-2 contro i Lupi. Al 10’ gli ospiti vanno in vantaggio con Steffen, ma la squadra di casa ribalta la situazione con Becker (29’) e Andrich (52’); l’espulsione di Arnold al 50’ non affossa gli ospiti, che trovano il pari su calcio di rigore con Weghorst al 66’, decimo gol per l’attaccante olandese.

Il Friburgo ottiene la quinta vittoria consecutiva battendo in casa il Colonia con un perentorio 5 a 0. Ospiti mai in partita, con il portiere Horn trafitto già nel primo tempo da Demirovic (18’) e Hofler (39’). La ripresa continua sulla falsa riga del primo tempo e i padroni di casa dilagano con le reti di Sallai al 59’, Lienhart al 69’ e Holer al 79’. Friburgo che si avvicina alla zona europea, mentre il Colonia rimane impantanato nella zona calda della classifica. L’Eintracht Francoforte trova la terza vittoria consecutiva superando il Magonza grazie alla doppietta di André Silva, entrambi su rigore (24’, 72’). Eintracht che sale a quota 23 punti, mentre il Magonza rimane a quota 6 punti, scivolando in ultima posizione.

Lo Schalke torna alla vittoria dopo quasi un anno e dopo 30 partite, grazie al 4 a 0 rifilato all’Hoffenheim. Si prende la copertina l’attaccante americano Hoppe, che va a segno per tre volte (42’, 57’, 63’) sempre su assist di Harit, che cala anche il poker al 79’. La tripletta di Hoppe permette allo Schalke di lasciare l’ultimo posto in classifica e di portarsi a 7 punti.

Alla Red Bull Arena il Lipsia cade sotto i colpi del Borussia Dortmund e non riesce a riportarsi in testa alla classifica dopo lo stop del Bayern Monaco. Dopo il primo tempo chiuso senza reti, nella ripresa la squadra di Terzic cambia marcia e al 55’ trova il vantaggio con il secondo gol in due partite di Jadon Sancho; poi si scatena Erling Braut Haaland: l’attaccante norvegese segna al 71’ su assist di Sancho e poi chiude il match all’84’ sul secondo assist di giornata di Marco Reus. Con questa doppietta Haaland sale a quota 10 gol in campionato. Inutile ai fini del risultato finale il gol di Sorloth che chiude il match sull’1 a 3. Il Lipsia manca dunque il sorpasso sul Bayern e rimane secondo a quota 31 punti in classifica, mentre il Borussia si rilancia con 28 punti.