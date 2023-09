Bundesliga: Il Dortmund la ribalta 4-2, tris per Hoffenheim, Stoccarda e Lipsia

Dopo essersi fatta recuperare 2-2 dal neopromosso Heidenheim e aver perso già 2 punti prima della sosta, la squadra di Terzic rischia ma riesce a rimontarla all’ultimo in casa del Friburgo tornando alla vittoria. Dopo la buona partenza con la rete immediata al 10′ di Hummels, il Dortmund viene ribaltato dal Friburgo con Holer e Hofler nei lunghi minuti di recupero del primo tempo. Le “vespe” però non ci stanno a perdere e al 60′ riprendono la gara grazie al gol di Malen. A 10 dalla fine Hofler, autore del gol del raddoppio, però ha pensato bene di farsi espellere e lasciare la sua squadra in 10 sul 2-2. Gli avversari dunque non se lo fanno ripetere due volte e ne approfittano segnando dopo 7 minuti il gol vittoria ancora con Hummels. Infine al 90+2′ mette la firma sulla vittoria anche lo storico capitano Marco Reus. Beffati quindi i padroni di casa che escono sconfitti da questo scontro rimanendo fermi in classifca a quota 6. Sale a quota 8 invece il Borussia.

Terza vittoria consecutiva invece per il Lipsia che apre e chiude la gara nei primi 45′ in soli 27 minuti. Simons, Openda e Raum stendono l’Augsburg. Ottima partenza per gli uomini di Marco Rose che su 4 tiri in porta ne capitalizzano ben 3. Dall’altro lato gli ospiti sotto 3-0 provano a venir fuori nel secondo tempo ma difronte c’è il muro biancorosso che non lascia passare niente. Con il Lipsia quindi che continua la sua striscia di risultati positivi salendo a quota 9, l’Augsburg non riesce ancora a vincere incassando così la seconda sconfitta stagionale.

Vittoria casalinga anche per il Wolfsburg che batte 2-1 l’Union Berlino. Partita anche qui decisa nel primo tempo. Ad accendere la gara ci pensa J.Wind al 12′, al 28′ gli avversari rispondono con Gosens ma neanche il tempo di esultare che dopo 2 minuti la squadra di casa passa nuovamente in vantaggio con l’ex atalantino Maehle. Dopo la battuta d’arresto in trasferta con l’Hoffenheim, i “lupi” riprendono da dove avevano iniziato e salgono in classifica a quota 9. L’Union Berlino dall’altra parte dopo l’ottima partenza subisce la seconda sconfitta di fila, ques’ultima figlia forse del debutto storico in Champions che gli spetta Mercoledì 20 alle 18:45 contro il Real Madrid.

Vittorie in trasferta e stesso risultato ottenuto per Hoffenheim e Stoccarda che vincono 3-1 rispettivamente contro Colonia e Mainz. L’Hoffenheim parte subito forte con Kramaric che segna dopo pochi secondi. Al 28′ arriva il raddoppio con Grillitsch e al 52′ Beier cala il tris mettendo al sicuro i 3 punti. Al 61′ i padroni di casa tentano di accorciare le distanze con Selke che si rileva poi essere l’unica rete per il povero Colonia il quale al 90′ perde anche Carstensen per doppia ammonizione. Partita complicata invece per lo Stoccarda che dopo aver chiuso il primo tempo a reti bianche, passa in vantaggio al 56′ con Guirassy per poi essere raggiunta dal Mainz con Martins. Gli “Svevi” però continuano a macinare e l’autore del primo gol Guirassy si rende protagonista di una tripletta al 84′ e al 90+7′ trascinando la sua squadra al suo terzo successo consecutivo. Opposto invece l’umore in casa Mainz che alla quarta giornata si trova già in fondo alla classifica con un solo punto guadagnato.

Per concludere al Vonovia Ruhrstadion termina 1-1. Gara combattuta tra Bochum e Eintracht Francoforte che si dividono un punto ciascuno. Dopo il vantaggio delle “aquile” al 55′ con Ebimbe, al 74′ la squadra allenata da Letsch risponde su rigore con Stoger agganciando l’1-1 evitando così il primo ko casalingo e pareggiando la sua terza partita di fila. Non si sblocca neanche l’Eintracht al quale manca una vittoria dal 20 Agosto.