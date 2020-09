Bundesliga: Il Dortmund risponde presente, Hertha e Hoffenheim ok

Ieri sera è iniziata la Bundesliga 2020/21: chi sperava che il Bayern soffrisse, dal punto di vista fisico e mentale, la cavalcata della stagione appena finita, ha fatto male i conti. È l’ottavo anno consecutivo che le squadre tedesche ripartono alla caccia dei campioni d’Europa in carica. Dopo soltanto novanta minuti, hanno addirittura la certezza di essere già in testa alla classifica, visto che il +8 alla voce differenza reti è un risultato quasi impossibile da superare per le avversarie. I bavaresi possono così godersi la tripletta di Gnabry, il primo goal in maglia rossa di Sané e la rete più giovane di un giocatore del Bayern in Bundesliga. Jamal Musiala, a 17 anni e 205 giorni, ha superato il record di Roque Santa Cruz segnando il definitivo 8-0 contro lo Schalke. La squadra di Wagner non vince in campionato da prima del lockdown e la breve pausa tra la fine e l’inizio delle due stagioni non sembra aver migliorato la situazione. Non è valida nemmeno la scusante della spinta da parte del pubblico, dato che non ce n’era. La decisione del governo permette una capienza massima del 20% negli stadi, ma la risalita dei contagi in Baviera ha portato alla decisione di mantenere l’Allianz Arena chiusa. Le scelte quindi competono agli organi regionali, che in altri casi hanno dato l’ok per l’apertura degli impianti.

Nel Baden-Wuttemberg per la prima giornata è stata concessa una capienza massima di 8mila persone, oggi presenti a Stoccarda. La neopromossa non si è intimidita di fronte alla categoria superiore, nemmeno quando il Friburgo è passato in vantaggio di tre goal. Il momento di svolta è arrivato dopo un’ora con i cambi, tra cui Sasa Kalajdzic, che ha segnato in appena sette minuti dal debutto in Bundesliga. I bianconeri però hanno alzato le barricate resistendo all’assalto finale, forti del dominio nel primo tempo e a inizio ripresa. Passare in vantaggio quasi subito, all’ottavo minuto, è stato fondamentale perché ha gelato gli avversari, i cui meccanismi difensivi non sono ancora ben lubrificati. Ne ha approfittato Nils Petersen, il bomber della squadra, che è partito alla grande per confermare il buon rendimento della scorsa stagione.

Ha passato un anno simile Andrej Kramaric, che ha iniziato questo alla grandissima. Con una tripletta ha risposto colpo su colpo alle reti del Colonia in una partita aperta fino all’ultimo. Il croato infatti soltanto nel recupero ha infilato Horn per la terza volta confermandosi il trascinatore dell’Hoffenheim. Domenica scorsa in coppa, la squadra ha affrontato un match altrettanto difficile contro il Chemnitzer, un club di serie C tedesca. Ai supplementari ha recuperato il risultato nient’altri che Andrej Kramaric, che finora è l’unico marcatore, con ben cinque goal, della nuova stagione. Peccato non abbia potuto godersi la prestazione di fronte ai tifosi, seppur avversari. Il sindaco di Colonia infatti ha deciso di non permettere l’apertura dello stadio rendendo Colonia-Hoffenheim 2-3 l’unica partita di oggi che si è giocata a porte chiuse. Nonostante il tifo a favore, nessun padrone di casa ne ha approfittato.

Tutti tranne il Borussia Dortmund, che con una squadra molto offensiva ha meritato la vittoria contro il Mönchengladbach. Protagonista di partita il giovane attaccante giallonero Giovanni Reina, che prima ha infilato Sommer, poi si è conquistato un rigore. Nonostante le insistenze di Sancho, dagli undici metri si è presentato Erling Haaland che, con la doppietta di oggi, arriva a 15 goal in 16 partite in Bundesliga.

Un’altra squadra che trae tanto vantaggio dal proprio stadio pieno è l’Eintracht Francoforte. Non sono bastati i 6.500 presenti per superare l’altra neopromossa. L’Arminia Bielefeld è addirittura passata in vantaggio con Cebio Soukou, un altro debuttante, goal poi ripreso dall’incornata di André Silva. Il giocatore del Benin è il quinto in questa giornata ad aver segnato alla prima assoluta in campionato: fanno parte della speciale lista Sané, Musiala (Bayern), Kalajdzic e Fundu (Stoccarda).

Le squadre salite dalla Zweite Bundesliga (la serie B tedesca) sono due e non tre perché il Werder Brema si è salvato superando ai playoff l’Heidenheim. Le turbolenze però non sono ancora finite, anzi sembrano appena ricominciate, visto che oggi l’Hertha ha vinto 4-1. La squadra di Berlino ha messo in mostra le qualità illimitate del proprio reparto offensivo. Kristoff Piatek è stato l’unico a non rispondere all’appello perché un po’ sotto tono. L’importante però era vincere vista la brutta sconfitta in coppa contro l’Eintracht Braunschweig, che era fondamentale cancellare al più presto.

Per un’anima della capitale che festeggia, l’altra chiude la prima giornata di campionato a testa bassa. L’Union ha resistito fino ai dieci minuti conclusivi, quando cioè l’Ausburg è riuscito a segnare due goal. La faccia della partita è cambiata all’improvviso lasciando forse un po’ sotto shock i rossi di Berlino, che però avranno ancora molto tempo per salvare la seconda stagione in Bundesliga della loro storia.