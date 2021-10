Bundesliga: Il Dortmund sale in vetta, Wolfsburg ko, pari Lipsia

Dopo la sosta per le nazionali l’ottava giornata della Bundesliga si apre con la clamorosa goleada dell’Hoffenheim in casa contro il Colonia nello scontro diretto con vista all’Europa. Padroni di casa che passano in vantaggio intorno alla mezz’ora con uno scambio in attacco tra Kramaric al suo sesto assist in campionato, e Bebou, concluso in rete da quest’ultimo. Lo stesso attaccante togolese raddoppia in avvio di ripresa e dopo due minuti i bianco azzurri chiudono la pratica col trequartista Baumgartner. La partita non ha più storia e serve solo ad arrotondare il risultato nell’ultimo quarto d’ora con Geiger e Posch. Con questo 5-0, settima vittoria consecutiva dell’ Hoffenheim nei confronti diretti contro i biancorossi, gli uomini di Hoeness riscattano la precedente sconfitta di Stoccarda e si portano a -1 dai maltrattati rivali, che cadono dopo 5 risultati utili consecutivi.

Convincente successo casalingo del Borussia Dortmund ai danni del Meinz. I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio dopo soli 3 minuti grazie ad una prodezza da fuori area del centrocampista Marco Reus. I gialloneri dominano e mancano il raddoppio in più occasioni. Clamorosa la palla gol mancata per pochi centimetri in seguito a un salvataggio sulla linea della difesa Su colpo di testa di Bellingham. Stesso copione in avvio di ripresa con gli uomini di Rose che raddoppiano in apertura dopo un calcio di rigore, assegnato giustamente con l’ausilio della Var, trasformato dal solito Halland, all’ottavo gol in campionato. Gli ospiti, a gara ormai compromessa, provano a rischiare e si rendono pericolosi in qualche occasione, chiamando in causa il portiere Kobel. A 3 minuti dalla fine il match si riapre col gol di Burkardt, che sfrutta un errore dello stesso Kobel nel rinvio. L a sofferenza dura pochi minuti fino a che in pieno recupero il suo fuoriclasse norvegese la mette nuovamente al sicuro. Sfatata quindi la maledizione Meinz di queste ultime stagioni gli uomini di Rose per un giorno raggiungono la vetta solitaria in classifica, in attesa ovviamente del risultato di domani del Bayern sul campo dell’altra capolista Bayer Leverkusen. Per il Meinz, fermo intorno a metà classifica a 10 punti, si tratta del terzo ko consecutivo (un punto solo nelle ultime 4 partite).

Rilevante è stato anche il successo interno dell’Hertha Berlino nella sfida salvezza sul campo dell’Eintracht Francoforte. I berlinesi passano in vantaggio a sorpresa dopo 7 minuti con una rete dell’esterno Marco Richter. I padroni di casa si spingono in avanti alla ricerca del pareggio. Sono sempre gli ospiti ad andare in gol poco dopo l’ora di gioco con Jurgen Ekkelenkamp. I francofortiani accorciano le distanze nell’ultimo quarto d’ora su calcio di rigore trasformato da Paciencia. I bianco blu con questo successo, giunto dopo due sconfitte consecutive, scavalcano gli avversari in classifica.

Pareggio equo tra Friburgo e Lipsia. Gli ospiti partono meglio e appaiono più decisi del cercare di trovare la via del gol. I padroni di casa reggono per mezz’ora, dopodichè vanno sotto su un calcio di rigore trasformato dall’attaccante svedese Forsberg. I padroni di casa pareggiano dopo circa 20 minuti da inizio ripresa grazie al centrocampista sud-coreano Jeong Woo-Yeong. Prosegue l’inizio di stagione positivo degli uomini di Streich che consolidano il quarto posto in classifica, mentre per la formazione di Marsch, ancorata a metà classifica e attesa dalla proibitiva trasferta di coppa a Parigi, si interrompe la serie di due successi di fila.

Netto successo casalingo dell’Union Berlin sul Wolsburg col conseguente sorpasso in classifica. Primo tempo piuttosto equilibrato con gli ospiti che si mostrano più attendisti. Questa tattica smette di pagare in avvio di ripresa con i berlinesi che passano in vantaggio con l’attaccante nigeriano Taiwo Awoniyi. I berlinesi raddoppiano a 7 dalla fine con Sheraldo Becker. Terza vittoria di fila per l’Union, mentre per il Wolsburg si tratta della terza sconfitta consecutiva.

Molto importante anche il successo esterno di misura del Bochum nella sfida salvezza sul campo del Greuther Fuerth. Primo tempo equilibrato senza grossi colpi di scena. Gli ospiti riescono a portarla a casa a dieci dalla fine grazie al centrocampista Losilla. Sesta sconfitta consecutiva per i padroni di casa con un solo punto all’attivo dopo 8 giornate, mentre per il Bochum si tratta di un successo di vitale importanza dopo un punto nelle ultime 5 esibizioni.

Il sabato termina con un pareggio nella sfida di centro classifica tra Borussia Moenchengladbach e Stoccarda. Gli ospiti passano in vantaggio dopo un quarto d’ora con un gran tiro da fuori area del greco Mavropanos. I padroni di casa riequilibrano il risultato a scadere di tempo sempre con una conclusione di Jonas Hofmann. Niente di particolare nel secondo tempo quindi pareggio giusto. Per il Borussia si interrompe la striscia di due vittorie di fila, mentre lo Stoccarda non riesce a ripetere il successo contro l’Hoffenheim.