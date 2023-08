Bundesliga: Il Dortmund stecca, solo 1-1, tris Leverkusen

Il Borussia Dortmund dopo aver conquistato i primi 3 punti si ferma a Bochum e proprio come il 28 Aprile scorso la riprende dopo essere passata sotto di un gol. Nel primo tempo Stoger al 13′ porta in vantaggio la squadra di casa e al 56′ arriva la rete dell’1-1 per mano di Malen. Gara sottotono da parte degli ospiti che sui 13 tiri totali centrano solo 3 volte la porta contro i 6 su 17 degli avversari. Bochum in netta ripresa dopo l’inizio da incubo a Stoccarda la scorsa settimana dove perse ben 5-0. Vittoria nuovamente larga per l’Union Berlino che dopo aver sommerso il Mainz vince anche a Darmstadt 4-1 pur avendo un uomo in meno. Uno degli autori del poker è l’ex interista Gosens che per la sua prima volta da titolare con la sua nuova maglia esordisce con una doppietta. Sono bastati infatti solo 3 minuti per mettersi in mostra in casa propria davanti ai suoi nuovi tifosi. Behrens e Doekhi completano il tabellone marcatori. Dall’altro lato il Darmstadt ha provato a pareggiarla al 24′ ma la rete si è rivelata inutile. L’union Berlino in questo inizio di stagione ha deciso di premere il pedale sull’acceleratore.

Rimonte pazzesche fuoricasa del Wolfsburg e Hoffenheim ai danni rispettivamente di Colonia e Heidenheim. A Colonia termina 2-1 in favore della squadra allenata da Kovac. La partita si accende nel secondo tempo, nel giro di 20 minuti succede di tutto. A far partire la miccia sono i padroni di casa che al 55′ con Waldschmidt si portano avanti sull’1-0, l’entusiasmo dura però poco, a spegnerlo ci pensa Jonas Wind al 62′ che si rende protagonista anche di una doppietta al 72′ strappando un’altra vittoria e salendo a quota 6.

A rubarsi la scena del sabato pomeriggio c’è anche l’Hoffenheim con un super ribaltone da 2-0 a 2-3. Alla Voith-Arena la neopromossa Heidenheim va vicino al traguardo e a quella che sarebbe stata la sua prima vittoria stagionale casalinga salvo poi essere pugnalata alle spalle. La partita entra subito nel vivo con un rigore assegnato ad un quarto d’ora dall’inizio in favore della squadra di casa ma sbagliato da Beste che tira centralmente permettendo la parata a Baumann. Dopo 10 minuti però si fa perdonare portando i suoi in vantaggio. Al 58′ arriva il 2-0 grazie a Pieringer e l’Heidenheim comincia ad assaporare i suoi primi 3 punti. L’Hoffenheim però non ci sta e a 13 minuti dalla fine inizia la rimonta. Al 77′ Beier inizia a mettere pressione agli uomini di Schmidt. Dopo 3 minuti Kaderabek riacciuffa il risultato e al 90′ Kramaric non sbaglia dal dischetto mettendo a segno la rete del sorpasso che vale i primi 3 punti.

A Friburgo invece dopo una partita combattuta sul possesso palla ma decisamente meno nei tiri, sono i “brasiliani” a spuntarla dopo 6 tiri in porta su 23 totali. Al 90+6′, a 3 minuti dalla fine ci pensa Philipp a far esplodere lo stadio con un gol importantissimo che porta la sua squadra a punteggio pieno. Infine il Bayer Leverkusen cala il tris in casa del Borussia Monchengladbach. La doppietta di Boniface e il gol di Tah mettono ko la squadra del neo allenatore Seoane chiudendo la gara già al 53′. Gli uomini di Xabi Alonso raggiungono così le altre a quota 6, rimane invece fermo il Borussia a quota 1.