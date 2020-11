Bundesliga: Il Leverkusen cala il poker, 1-1 tra Hertha e Wolfsburg

La quarta forza del campionato tedesco è il Bayer Leverkusen. Insieme al Lipsia è l’unica squadra ancora in grado di raggiungere in una sola partita i due giganti in testa. Borussia Dortmund e Bayern Monaco si incontreranno nell’imperdibile Klassiker di sabato prossimo (ore 18.30). A Leverkusen sperano in un pareggio così da avvicinarsi ulteriormente in classifica, forti di una statistica che nessuno davanti può vantare. La formazione di Peter Bosz infatti non ha mai perso finora, compiendo passi positivi in avanti ad ogni nuova partita. Dopo i primi tre pareggi, sono arrivate altrettante vittorie passando da un solo goal segnato ai 4 di oggi. La fedina è rimasta pulita fino a giovedì in Europa League. La sconfitta contro lo Slavia Praga è l’unico K.O. subito in tutta la stagione, che però è giustificato dall’inferiorità numerica subita per 70 minuti. Il 4-2 conquistato in casa del Friburgo dimostra come sia stato solo un passo falso, da cui per altro Peter Bosz e i suoi ragazzi hanno imparato una grande lezione. Oggi infatti non si è visto il solito Leverkusen, riconoscibile dal lungo possesso palla e dal desiderio di dominare la partita.

La necessità di saper difendersi incontrata contro lo Sparta, si è ripresentata a Friburgo. I rossoneri padroni di casa non aspettano gli avversari, ma li aggrediscono e tentano di imporre il proprio gioco. È una squadra frenetica, che non permette alle grandi di vincere senza faticare. Immagine perfetta del suo allenatore, Christian Streich, sempre in movimento all’interno dell’area tecnica e in pressing costante sul quarto uomo. Un atteggiamento tanto coraggioso può avere delle controindicazioni, come i 4 goal subiti contro Dortmund e Leverkusen. Oggi il risultato non è soddisfacente, mentre è da premiare la mentalità. La rete che ha sbloccato la partita è nata da una rimessa dal fondo, che dopo soli 10 tocchi rasoterra è diventata un vago ricordo, visto che Hoefler nel frattempo stava depositando il pallone nella porta avversaria. Impostare l’azione da dietro però è stata anche la condanna dei rossoneri, che hanno così regalato un goal a Lucas Alario. Il Pipa è arrivato a quota 5 reti in altrettante gare ed è la causa principale del periodo positivo che sta vivendo la squadra. Ha segnato solo nelle ultime 3 partite di Bundesliga, portando vittorie e un +7 alla voce goal fatti.

Alario ha messo in fondo al sacco tanti palloni quanto l’intero Wolfsburg. Mai come in questo caso il detto “il lupo perde il pelo ma non il vizio” pare azzeccato. I Wolfe infatti hanno pareggiato 5 volte su 6 giornate. Un problema piuttosto evidente che sembrava superato una settimana fa, quando Arnold e Weghorst avevano affondato l’Arminia Bielefeld. Oggi invece l’1-1 contro l’Hertha Berlino ha fatto riapparire i fantasmi da un solo punto. Per fortuna si tratta solo di spettri perché avrebbero potuto trasformarsi in incubi. La squadra di Labbadia ha messo alle corde il Wolfsburg, che è stato graziato dall’imprecisione avversaria. L’Hertha ha dimostrato di essere disposto a lottare con le unghie e con i denti per ottenere un risultato utile. Le ultime 4 giornate sono state dei gironi infernali, che però preannunciavano il Purgatorio, seppur tra mille difficoltà. Il pareggio di oggi è ossigeno puro per dei ragazzi che hanno tanto penato. Ora si possono godere per una settimana la spiaggia che ammirano le anime appena arrivate. Con la consapevolezza però che la montagna da scalare non è alle spalle, ma proprio davanti a loro.