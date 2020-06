Bundesliga: Il Mainz sorprende il Dortmund, Andrè Silva trascina l’Eintracht

Salutata la possibilità di vincere il titolo il Dortmund crolla in casa contro il Mainz. Un gol per tempo per gli ospiti che passano in vantaggio con Burkardt e chiudono i conti con Mateta. Importante successo in ottica salvezza per i biancorossi che si portano a +6 dalla sedicesima piazza.

Il Lipsia non approfitta della sconfitta del Borussia Dortmund contro il Mainz e guadagna un solo punticino nella corsa al secondo posto contro il Fortuna Dusseldorf. Nella prossima giornata lo scontro diretto, con le due squadre separate da 3 punti in classifica.

Il Bayer Leverkusen si riprende il 4° posto dopo il sorpasso momentaneo di ieri del Borussia Moenchengladbach. Il solito Havertz trascina con una rete e un assist per il definitivo 3-1 dove non può nulla il Colonia, che non è ancora sicuro della salvezza aritmetica.

André Silva trascina alla vittoria l’Eintracht Francoforte contro lo Schalke 04. L’attaccante ex Milan sigla l’undicesimo gol in Bundesliga e il settimo dalla ripartenza. L’Hoffenheim sconfigge 3-1 l’Augusta e grazie a questo successo i padroni di casa salgono in settima posizione, in piena zona Europa League.