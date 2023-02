Bundesliga: Il Mainz travolge il Gladbach e sale al 7° posto

Nell’anticipo della 22esima giornata di Bundesliga, il Mainz vince e travolge il Borussia M’gladbach con un netto 4 a 0; nei primi minuti di gioco la gara è molto equilibrata, con poche emozioni da entrambe le parti, poi però i padroni di casa al minuto 25’ sbloccano il risultato, cross perfetto di Danny da Costa per l’accorrente Jae-Sung Lee che di testa indirizza la palla nell’angolino mettendo a segno il gol dell’ 1 a 0; gli ospiti non riescono a trovare il guizzo, la giocata, non riescono a creare le occasioni giuste per provare a reagire e allora al quarto minuto della ripresa il Mainz trova il raddoppio grazie alla rete di Ingvartsen. Al minuto 70’ grande occasione per il Borussia M’gladbach, con Marcus Thuram che si trova a tu per tu con il portiere avversario, di destro cerca l’angolo vincente, ma la risposta di Zentner è perfetta, e con un grande miracolo impedisce alla squadra di Farke di rientrare in partita.

Passa solamente un minuto e da una grande occasione per il Borussia arriva il colpo del ko del Mainz, lo stesso Thuram, colui che era stato protagonista poco prima rischiando di portare i suoi sul risultato di 2 a 1, diventa protagonista in negativo, perde una palla importante che da il via alla ripartenza micidiale dei padroni di casa, che con quattro passaggi arrivano in porta, l’ultimo passaggio è quello decisivo, quello di Jae-Sung Lee che con un assist perfetto serve Ajorque, l’attaccante francese con un diagonale impeccabile segna il gol del 3 a 0. E’ il colpo del ko per il Borussia che non riesce a reagire né a rialzarsi, anzi, il Mainz all’ultimo minuto di gara cala anche il poker, cross perfetto dalla sinistra di Martin per l’accorrente Wiper che con un grande colpo di testa mette a segno il suo primo gol in carriera, una gioia incredibile per il 17enne nato a Mainz e cresciuto nell’academy del Mainz.

Finisce così una partita dominata dagli uomini di Svensson, che mettono in fila la terza vittoria consecutiva e salgono momentaneamente al settimo posto in classifica a quota 32 punti, mentre il Borussia M’gladbach, non riesce a confermare la bella prestazione arrivata nella vittoria del turno precedente contro il Bayern Monaco, rimanendo così al nono posto in classifica con 29 punti.