Bundesliga: L’Hoffenheim riporta il Bayern sulla terra, pari Friburgo

Bayern e Borussia sono in testa alla classifica di Bundesliga, un campionato già chiuso in partenza e senza emozioni. Sbagliato: sono a punteggio pieno dopo due partite Hoffenheim e Ausburg, che hanno affondato le favoritissime. Ieri è toccato ai gialloneri e oggi ai bavaresi, entrambi scarichi dal punto di vista fisico e mentale. È facile da comprendere la caduta del Bayern, che non perdeva una partita in qualsiasi competizione dal 7 dicembre 2019. La squadra di Flick appena 72 ore fa ha giocato 120 minuti di supercoppa europea a Budapest e 6 giorni prima aveva debuttato in campionato. Il grosso problema però non sono tanto i molti incontri ravvicinati, ma la prossimità con la scorsa stagione.

È passato poco più di un mese dalla vittoria in finale di Champions e, aggiungendoci le convocazioni per le nazionali, i giocatori hanno avuto un tempo limitatissimo per riposarsi. La presenza del covid è un’altra grossa problematica che incrementa stress e impegni. Il Bayern, per esempio, ha dovuto fare a meno finora di Kingsley Coman, entrato in contatto con un positivo e quindi costretto a 14 giorni di quarantena. Proprio i guai che causa il coronavirus stanno preoccupando molte squadre di Bundesliga, che hanno fatto sapere alla federazione di non voler lasciare alle nazionali i propri giocatori, visto l’alto rischio di contagio in molti Paesi. Alla testa della protesta ci sono i dirigenti del Bayern con l’obiettivo di salvaguardare soprattutto i molti tedeschi presenti in rosa, che dovrebbero andare a giocare in Ucraina (ieri 3.130 casi) il 10 ottobre.

La sensazione però, è che ora al centro dell’attenzione ci sia la forma fisica non proprio esaltante dei bavaresi. L’Hoffenheim andava ad una velocità del tutto diversa mettendo in grande difficoltà i campioni d’Europa. Le linee di passaggio erano sempre chiuse, il pressing asfissiante e così il Bayern non aveva nemmeno il tempo di ragionare. Chi invece deve aver pensato molto a questa partita è il giovane allenatore che non si può definire seduto in panchina perché ha passato ogni secondo in piedi. Si chiama Sebastian Hoeneß e ha un cognome piuttosto pesante, in particolare a Monaco. È infatti il figlio di Dieter e il nipote di Uli, oltre ad essere stato il tecnico delle giovanili bavaresi: insomma, la storia lontana e recente del Bayern. Non all’altezza dei gloriosi parenti da giocatore, ha iniziato una carriera che gli altri due non hanno mai intrapreso e i risultati gli stanno dando ragione. Dopo aver vinto la 3. Liga (la serie c tedesca), il nuovo Hoeneß è stato chiamato dall’Hoffenheim, che finora ha sempre portato alla vittoria. Sia ben chiaro: le difficoltà non sono mancate, dato che in coppa la partita è finita ai rigori e alla prima di campionato ha superato il Colonia soltanto nel recupero.

Paradossalmente la gara più semplice l’ha giocata oggi affrontando una squadra che ama dominare il gioco, ma lascia diversi spazi liberi dietro. L’Hoffenheim quindi non poteva che adottare un atteggiamento molto difensivo, ma altrettanto rapido in contropiede. Il Bayern non ci deve aver capito granché durante tutta la partita, visto che è stato perforato in lungo e in largo rischiando di subire una caterva di goal. Il 4-1 di fine match è davvero poco veritiero perché la formazione di Hoeneß poteva segnare almeno altre 5 reti. La tattica era semplice sulla carta, ma per niente facile da mettere in pratica: il centrocampo dell’Hoffenheim non è molto tecnico e quindi il pallone finiva direttamente alle punte, protagoniste di un lavoro egregio fatto di grandi agganci e difesa della posizione.

Qualche parola in più è doverosa per l’attaccante più importante della squadra: Andrej Kramaric. La sua presenza è stata fondamentale perché era sempre al centro del gioco e in costante movimento per dare vita a nuove azioni. Fino ad un quarto d’ora dal termine, quando ha pure iniziato a finalizzare. Con la doppietta di oggi, il croato è il capocannoniere solitario della Bundesliga e quello della squadra, che finora ha segnato 11 goal, di cui 7 solo di Kramaric. Quest’anno quindi Lewandowski ha un altro sfidante per il trono di miglior marcatore del campionato. Il polacco ha iniziato la partita di oggi in panchina per recuperare un po’ le forze, dato che la prossima partita del Bayern sarà già mercoledì in supercoppa contro il Borussia Dortmund. Le due grandi deluse di giornata si giocano il primo trofeo tedesco della stagione, mentre Hoffenheim e Ausburg si godono la testa della classifica.

Dopo i risultati di ieri, soltanto un’altra squadra poteva raggiungere il punteggio pieno. Il Friburgo però è stato fermato 1-1 dal Wolfsburg, per cui vale un discorso molto simile a quello del Bayern. I Wölfe hanno iniziato la nuova stagione a mille mescolando gli impegni di campionato con i preliminari di Europa League. Le partite sono ogni tre giorni, come mostra l’ultimo turno dei playoff, che sarà giovedì contro l’AEK di Atene. È inevitabile che la squadra subisca qualche contraccolpo, anche se le avversarie sono state ostiche. Dopo il Bayer Leverkusen, il Friburgo, che oggi meritava di gran lunga la vittoria, è un’altra squadra che offre un calcio offensivo, trascinato dal suo centravanti. Nils Petersen è al secondo goal in altrettante partite e non sembra intenzionato a fermarsi. Le sue 11 reti della scorsa stagione sono state fondamentali per portare la squadra ad un punto dall’Europa League, posto conquistato proprio dal Wolfsburg. Quest’anno il club di un Vincenzo Grifo biondo platino pare avere tutti i requisiti per sorprendere ancora ed un test ancor più probante sarà già alla prossima giornata contro il Borussia Dortmund.